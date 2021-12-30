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TL değer kaybı: Dolar yine yükselişte

30.12.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de döviz kurları hafta başında başlayan yükselişini sürdürüyor.

Dolar bugün 13 Türk Lirası'nın (TL) üzerine çıkarken euro da 15'i geçti.20 Aralık gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı,"Kur Korumalı Mevduat Sistemi" ile birlikte açıklanan tedbirlerle geçen hafta yaklaşık yüzde 40'lık bir düşüşle 18,40 seviyesinden 10 Türk Lirası'na (TL) kadar gerileyen dolar bu sabah yine 13 TL'nin üzerine çıktı. Euro da dolara paralel yükselerek 15 TL'yi geçti. TL'nin de hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 14 değer kaybettiği tahmin ediliyor.

Merkez Bankası, dün itibarıyla kur garantili TL mevduat mekanizmasına altın hesaplarını da dahil etmiş, dövizden TL'ye dönüşe ilişkin zorunlu karşılık aracılığıyla uyguladığı teşvikleri genişletmişti. Ancak 2020 sonunda sıfırlanan döviz komisyon oranlarını, dövizden TL'ye dönüşte belli bir oranın altında kalanlar için belirgin artırmıştı.

"TL'nin dövize gitmesi engellendi, başarıyla gidiyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise dün akşam CNN Türk'te katıldığı bir programda vadeli TL mevduatına kur koruması getirildikten sonra katılımın 51 milyar lira seviyesinde olduğunu söyledi.

Nebati, vatandaşların dolar mevduatında ne kadar parasının olduğunun sorulması üzerine, "Şu anda 162 milyar dolara düşmüş durumda, 169'dan geldi. Dolayısıyla bir çekiş var. Ne kadar düşerse o kadar iyi. Bizim istediğimiz şey bu zaten. O zaman optimal noktaya gelir. Bir bakmışsınız ki bir yerden sonra gitmemeye başlar. Bizim için önemli olan TL'nin dövize gitmesini engellemekti. Onu engelledik, bu büyük bir başarıyla gidiyor" dedi.

"Reytingler iyi geliyor bana"

Ekonomiye güvenin yüzde 51'in üzerinde olduğunu ve bunun rakamlardan daha fazla önem taşıdığını savunan Nebati, "18 Aralık'a kadar aynı rakamlarla, aynı makro ekonomik göstergelerle yürüyoruz dolar 18 lira. Cumhurbaşkanı konuşuyor, tedbirler paketini sunuyor, sabah dolar 11 lira. İtimadı göstereceksiniz, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Hiçbir şey söylemesine gerek yok. Bir esnafın dükkanına gireyim, gözlerinin içine bakayım, ben gözlerinden AK Parti'ye oy verip vermediğini ya da muhalif olduğunu görürüm. Bak şimdi sizin gözlerinizden şunu görüyorum; reytingler iyi geliyor galiba" ifadelerini kullandı.

2022 yılının istikrarlı bir yıl olacağını söyleyen Bakan Nebati, aylık olarak enflasyonda kademeli düşüşlerin olacağını, 2023'e girerken enflasyon gibi bir olgunun olmayacağını, bu anlamda olumlu bir kısır döngüye girildiğini de ileri sürdü.

DW/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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