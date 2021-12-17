TL'nin Rekor Değer Kaybı Sürüyor

Türk lirası son dönemde uygulanan para politikası nedeniyle değer kaybını sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın dünkü faiz indirimi kararının ardından TL bugün de ABD Doları karşısında bir günde yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

Bu sabah güne 15,71 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru gün içerisinde 16,85’i geçti. Benzer şekilde Euro da 17,81 TL seviyesinden güne başladıktan sonra 19,05’in üzerini gördü. Dün Merkez Bankası’nın bir puanlık faiz indirimi kararının ardından gün içerisinde 15,74 seviyesini gören Dolar/TL kuru bugün dünkü rekor seviyesini de aştı.

Kurlardaki artışla birlikte altın fiyatları da benzer artışla seyrediyor. Gram altın fiyatı da döviz kurlarına paralel şekilde yüzde 8 civarında yükseldi. Güne 910 TL seviyesinden başlayan gram altın fiyatı gün içerisinde 979 TL’ye kadar yükseldi.

Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki kaybı yılbaşından bu yana yüzde 120’yi aştı. Geçen yıl bugün bir ABD Doları 7,74 TL’den işlem görürken Euro da 9,50 TL seviyelerindeydi.

