HABER

TLREF'e dayalı banka dışı ilk ihracı Deniz Leasing gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

Deniz Leasing, TLREF'e dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu

İSTANBUL (AA) - Deniz Leasing, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu.

Deniz Leasing'den yapılan açıklamaya göre, şirketin bugün ihraç edeceği 150 milyon lira olarak planlanan bono ihracına beklenenin üzerinde talep gelirken, karşılanan talep miktarı 250 milyon lira oldu.116 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli olarak ihraç edilen finansman bonosunun yıllık basit ek getirisi referans getirinin 40 baz puan üzerinde gerçekleşti.

Ödenmiş sermaye ve aktif büyüklüğü ile sektöründe birçok ilke imza atan Deniz Leasing, TLREF'e dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu.

Yarından itibaren Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaya başlanacak TLREF, finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç, şunları kaydetti:

"En derin faiz piyasası olan Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Normal Emirler Pazarı'na dayalı olarak belirlenen TLREF'in referans faiz olarak öneminin daha da artacağına inancımız tam. Bu ihraç ile Borsa İstanbul'un kullanıma sunduğu Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ve endeks, yatırımcılar tarafından çok ilgi gördü. Bu da endeksin daha yaygın bir kullanım alanı bulmaya başladığının bir göstergesi."

PARTNER Soğuk algınlığının şifa kaynağı Soğuk algınlığının şifa kaynağı
Ozon tabakasındaki delik son 30 yılın en küçük seviyesine gerilediOzon tabakasındaki delik son 30 yılın en küçük seviyesine geriledi
Savunma ve havacılık ihracatı 2 milyar 188 milyon dolara ulaştıSavunma ve havacılık ihracatı 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Leasing TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat Muriqi'ye tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat Muriqi'ye tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 30 yıl hapis!

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Son dakika: Bahçelievler'de silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Ekrem İmamoğlu İBB Meclisi’nden 'personel ihalesi' için yetki aldı

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

BM'den son dakika Arakanlı Müslüman açıklaması!

BM duyurdu: Soykırım niyetiyle yapıldı

Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer almış

Şehit askerlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.