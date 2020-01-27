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TMMOB: ‘Elazığ’daki Riski Binalar Tahliye Edilsin’

27.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşanan depremin ardından bölgede inceleme yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu riskli binaların hemen tahliye edilmesini istedi.

TMMOB: ‘Elazığ’daki Riski Binalar Tahliye Edilsin’

Elazığ depreminin ardından harekete geçen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, uzmanlardan oluşan bir heyetle, deprem bölgesinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından bir rapor hazırlayan TMMOB heyeti, raporu basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıda konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sevdet Akar, enkazda yaptıkları ön incelemede yeterli mühendislik hizmeti alınmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Akar, “Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin beldesinde 6 katlı binanın tümden göçtüğü yerinde görülmüştür. Enkaz bölgesinde yapılan incelemede yapıların, yeterince mühendislik hizmeti almadığı, yapısal kusurların fazla olduğu, betonun tamamen gevrekleşip tüm mukavemetini kaybettiği, bu nedenlerden dolayı binada tümden göçme oluştuğu tespit edilmiştir. Elazığ Şehir merkezinde yapılan incelemelerde Mustafa Paşa mahallesinde aynı sokakta bitişik nizam olarak inşa edilen 3 bina ve yine bitişik nizam olarak inşa edilen 1 bina, Sürsür mahallesinde 1 bina olmak üzere toplam 5 binanın tümden göçtüğü yerinde tespit edilmiştir. Yapılan gözlemsel incelemeye göre yapıların, yeterince mühendislik hizmeti almadığı, bitişik nizam olmalarına rağmen yeterince dilatasyon mesafesinin olmadığı, betonun tümden gevrekleşip mukavemetini kaybettiği, yeterince donatı kullanılmadığı, kontrolsüz yapılaşma sonucunda binaların göçtüğü tespit edilmiştir” dedi.

TMMOB Raporda şu uyarılara yer verdi;

“-Deprem sonrası ağır hasar oluşan yapıların artçı sarsıntılardan kaynaklı yıkım tehlikesi olduğundan, risk teşkil eden yapıların ivedi bir şekilde tespit edilip tahliye edilmesi gereklidir.

-Doğal gaz sızıntılarına karşı sürekli tedbir halinde olunması

-AFAD, UMKE ve AKUT gibi ekiplerin birbirleri ile koordineli çalışamaması ciddi bir kriz yönetim problemi olduğunu ve gerçekçi bir deprem senaryosuna sahip olmadığımızın göstergesidir.

-Kriz yönetiminin güvenlik güçleri ile değil, ilgili kurumların himayesinde yürütülmesi gerekmektedir. Kriz masalarına ilgili meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşları da dahil edilmelidir.

-Yoğun kış koşulları göz önünde bulundurularak yapılacak tüm insani yardımların engellenmemesi gerekiyor.

-Kırsal alanlardaki iletişim ve ulaşım yetersizliği göz önünde bulundurulmalı, arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına bu bölgelerde ağırlık verilmelidir.

-Hükümet birinci derecede yapmakla yükümlü olduğu görevlerini siyasi bir propaganda aracına dönüştürmeyi bırakıp sağlıklı çalışma yürütmelidir.

-Özellikle depremden etkilenen yapıların tamamı gözden geçirilerek raporlaştırılmalı ve depreme dayanıklı hale getirilmelidir.

-Mühendislik hizmeti almayan yapılar imar afları ile aklanmaması,

-İmar politikaları ranta göre değil deprem gibi doğal afetler göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir.”

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