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TMMOB: YÖK, ODTÜ Rektörü hakkında inceleme başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 14:24 | Son Güncelleme

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ Kavaklık alanında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapılmasına izin veren ODTÜ Rektörü Prof.

ANKARA, (DHA)- TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ Kavaklık alanında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapılmasına izin veren ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök hakkında, Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) inceleme başlatıldığını duyurdu.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nce yapılan yazılı açıklamada, yurt için 40 dönüm kavaklık alanın 49 yıllığına KYK'ya verilmesi protokolünü imzalayan ve sonrasında da alandaki kavakların kesilmesine, 3194 sayılı imar mevzuatına aykırı şekilde alanda işlem tesis edilmesine, ruhsat olmadan şantiye binalarının yapılmasına onay veren ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök hakkında, YÖK'e başvuru yapıldığı bildirildi. Başvuru sonucu YÖK'ün Rektör Kök hakkında inceleme başlattığı belirtilerek, "Rektörün yaptıkları unvan ve akademinin etik kuralları ile bağdaşmamaktadır. Beklentimiz, akademik unvanının alınması, incelemenin sonucuna göre süreci takip edeceğiz ve yargı önünde cezalandırılana kadar da sürecin peşini bırakmayacağız" denildi.

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