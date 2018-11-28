TMMOB'tan ekonomik kriz açıklaması

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TMMOB Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ayşegül Akıncı Yüksel, ülkede varlığı inkar edilen bir ekonomik durum olduğunu belirterek, "Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu duruma sürükleyen yöneticilerin kriz karşısındaki tutumu, krizin toplumsal sonuçlarını daha da derinleştirmektedir" dedi.

TMMOB İzmir Şubeler Platformu üyesi yaklaşık 30 kişi, enflasyon rakamlarının ve işsizlik oranlarının sürekli yükseldiğini, vatandaşın alım gücünün ise azaldığını belirterek, Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" ve "İşime, aşıma, emeğime dokunma" sloganları atan grup, 'Krize karşı emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkıyoruz' pankartı taşıdı. Üyeler adına basın açıklamasını okuyan TMMOB Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ayşegül Akıncı Yüksel, ülkede varlığı inkar edilen bir ekonomik kriz olduğunu ve yöneticilerin kriz karşısındaki tutumunun, bu durumun toplumsal sonuçlarını daha da derinleştirdiğini belirterek, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ekim ayı itibariyle tüketici fiyat endeksi yüzde 25.24, üretici fiyat endeksi yüzde 45 düzeyine çıkmıştır. Bakanlar Kurulu tarafından başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası'na rağmen fiyat artışları kontrol altına alınamamış ve son 15 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Enflasyondaki bu artışın yanı sıra, yine TÜİK tarafından açıklanan veriler, ülke ekonomisinin hızla durgunluğa doğru sürüklendiğini göstermektedir. Sanayi üretim endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2.7 azalmıştır. Fabrikaların üretimi durdurması, yatırım projelerinin iptal edilmesi, şirketlerin konkordato ilanları ve toplu işçi çıkarmaları olarak hayatlarımıza yansıyan bu veri, ağustos ayında yüzde 11.1 olarak açıklanan işsizlik oranının eylül ayından itibaren çok daha yüksek düzeylere ulaşacağının habercisidir" dedi.

"TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİNİN FİYATLARI ARTIYOR"

Ekonomide yaşanan durumun bedelinin emeğiyle geçinen yoksul kesimlere ödetilmek istendiğini kaydeden Yüksel, "Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu duruma sürükleyen yöneticilerin kriz karşısındaki tutumu, krizin toplumsal sonuçlarını daha da derinleştirmektedir. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları, vergiler ve kredi maliyetleri artarken, yoksul kesimlere sağlanan sosyal yardımlar, burslar ve sağlık yardımları giderek azaltılmaktadır. Kriz gerekçesiyle insanlar işsiz bırakılmakta, ücretler baskı altına alınmaktadır. Ülkemiz, sadece parası olanın para kazanabildiği bir rant ekonomisine mahkum edilmektedir. İşsizlik fonunda toplanan kaynak, işsiz kalanların hayatlarının idamesi için değil, bankaların ihtiyaçları için kullanılmaktadır" dedi. Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler arasında mühendis, mimar ve şehir plancıları da yer almaktadır. Gerek kamuda, gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız krizden olumsuz biçimde etkilenmektedir. Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz ortamının yarattığı pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi, mesleğimize özgü sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmaktadır. Kamuda çalışan arkadaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz, sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz, keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir. TMMOB, ülkemizde bulunan mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki-demokratik kitle örgütüdür. Meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak ve mesleki çıkarlarımızı ülke çıkarları doğrultusunda koruyup geliştirmek örgütümüzün kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. TMMOB örgütlülüğü olarak bizler, Anayasa'nın bizlere verdiği özel sorumluluk ve yetkilerin bilinciyle, kriz karşısında emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız. Meslektaşlarımızın ekonomik kriz altında ezilmesine izin vermeyeceğiz."

Grup, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.

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