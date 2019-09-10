TMO çekirdeksiz kuru üzüm alımına başladı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı ilçelerinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) çekirdeksiz kuru üzüm alımına bugün başlandı. İzmir ve Salihli Ticaret Borsalarında da üreticilerden alım gerçekleştirileceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 Eylül'de İzmir Ticaret Borsası'ndaki kuru üzüm ve incir ilk alım törenindeki konuşmasında, "Kuru üzüm fiyatları 10 TL'nin altına düşerse müdahale ederiz" açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasının ardından, fiyatların düşmesini engellemek için kuru üzümün (No:9 kalite) TMO tarafından kilogram başına 10 TL'den satın alınacağı duyuruldu. Bu kapsamda harekete geçen TMO tarafından, çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına başlanması için harekete geçildi. Bugün itibarıyla TMO tarafından Manisa ile ilçeleri Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı'da çekirdeksiz kuru üzüm alımına başlandı. İzmir ve Salihli Ticaret Borsalarında da üreticilerden alım gerçekleştirileceği bildirildi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamının satın alınacağı ve kuruma teslim edildiği tarihten itibaren en geç 20 gün içinde de bedellerinin de banka hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Randevulu sistemle, pazar günleri hariç, haftanın 6 günü gerçekleştirilecek alımlarda, üreticiden boşaltma ücreti talep edilmeyeceği ve ürün teslimatlarının sadece ürün sahiplerince yapılabileceği duyuruldu. Randevuların TMO'nun internet sitesinin yanı sıra TMO İzmir Şube Müdürlüğü ve TMO Manisa Ajans Amirliği'nden alınabileceği de kaydedildi. Üreticilerden, anlaşmalı bankalardan alınacak banka hesap numaralarıyla alım noktalarına gelmeleri de istendi. TMO tarafından açıklanan anlaşmalı bankalar şöyle, 'Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası, Şekerbank, Denizbank, TEB, Albaraka Türk'

'ÜRETİCİ UYGULAMADAN MEMNUN'

Öte yandan, TMO'nun 2019 dönemi çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları, bandırılmış üzümde 10 numara tipi ürünler için kilogram başına 10.5 TL, 9 numara tipi ürünler için 10 TL, 8 numara tipi ürünler için 9.5 TL ve 7 numara tipi ürünler için 8.5 TL olacak.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, üreticilerin uygulamadan memnun olduğunu belirtip, "TMO, Alaşehir'de Killik Mahallesi'nde kiralamış olduğu depolarda alımlara başladı. Ödemeler 20 gün içinde üreticinin hesabına yatırılacak. Önümüzdeki yıllarda TMO'nun daha erken fiyat açıklaması ve daha erken alımlar başlatması üreticiler için daha iyi olacaktır" dedi.

Üzüm üreticisi Mehmet Bircan, kuru üzümün TMO'ya teslim etmek için önceden randevu alıp, saat 05.00'te gelerek ikinci sırada yer aldığını belirtip, "Tüccarda 9 numara üzüm 8.5 kuruş, burada 10 TL. İyi fiyat, memnunuz" diye konuştu.