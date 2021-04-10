TMO çiftçinin elinde kalan soğan ve patatesi almaya başladı

CHP "Şimdiye kadar aklınız neredeydi?" diyerek iktidarı eleştirdi.Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) pandemi yüzünden yaşanan sorunlar nedeniyle çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın almaya başladı. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ramazan ayı başlamadan depolarda kalan patatesleri öncelikli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Ürünler, Türkiye'nin 81 iline gönderilecek. Talimatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiği ve çiftçinin satın alınan ürününün vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de dün yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde otel, lokanta ve toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda soğan ve patates satışlarının gerilediğini belirtmişti. Pakdemirli, "Bu gelişmeler stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olmaktadır" açıklamasını yaparak, stok artışlarını önlemeye yönelik olarak patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını duyurmuştu.