HABER
  4. TMO depoları, kapalı pazar yeri olacak

TMO depoları, kapalı pazar yeri olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 17:21 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait 6 depo, kapalı pazar yeri olarak kullanılmak üzere belediyeye kiralandı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait 6 depo, kapalı pazar yeri olarak kullanılmak üzere belediyeye kiralandı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yeniden düzenlenen depolarda inceleme yaparak, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan bilgi aldı.
Keşan'ın Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan TMO'ya ait 6 eski depo, kapalı pazar yeri olarak değerlendirilmek üzere Keşan Belediyesi'ne kiralandı. Belediye ekipleri, depolarda tadilat çalışması yaparak, halk pazarına uygun hale getirdi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediyesi'nin 'halk pazarı' olarak yeniden düzenlediği depolarda inceleme yaptı. AK Parti'li Aksal'a Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman, Keşan Sebze Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası İbrahim Aldanmaz ve yetkililer de eşlik etti.
Atıl vaziyetteki TMO depolarının belediye tarafından kiralanıp, 'halk pazarı' olarak değerlendirileceğini belirten Aksal, "Belediye başkanımız bize böyle bir projeyle geldi. Tahmin ettiğimden daha güzelmiş. TMO genel müdürü ile konuştum ve anlaşma sonucu buraları kiraladık. Hem semt pazarı hem de sosyal faaliyetler için bu depolar kullanılacak. Uzun vadede oldukça yoğun bir yer olacak. Bölgenin güzelleşmesi için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
'AKŞAM PAZARI DA KURULACAK'
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu da TMO depolarının tadilata alınıp, 'halk pazarı' olarak yeniden düzenlendiğini belirterek, "Biz burayı kapalı bir pazar yerine dönüştürdük. Pazar günü ilk olarak yöresel ürünlerin satılacağı 'İzzet-i İkram Pazarı' kurulacak. Yılbaşından sonra da salı pazarı artık bu depolarda kurulacak. Alanda kantin, tuvalet gibi ihtiyaçlar da karşılanacak. Gece gündüz güvenlik olacak ve kameralarla izlenecek. Butik bir pazar olacak. Tüm bölgeye hizmet edecek. Aynı zamanda ilk kez tekstil ürünleri üzerine gece pazarı da yapacağız" dedi.
AK Parti'li Aksal ve beraberindekiler, daha sonra depolarda incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı' Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'
Evlilik vaadiyle 13 kişiyi dolandıran 25 zanlıya gözaltıEvlilik vaadiyle 13 kişiyi dolandıran 25 zanlıya gözaltı
Jandarma ekipleri yoğun kar ve tipide rahatsızlanan vatandaşı 2 kilometre sedye ile taşıdıJandarma ekipleri yoğun kar ve tipide rahatsızlanan vatandaşı 2 kilometre sedye ile taşıdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Karadeniz'deki yangınlara ilişkin flaş açıklama

Karadeniz'deki yangınlara ilişkin flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güvenlik Soruşturması

Güvenlik Soruşturması

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Son dakika! Kuzey Irak ve Suriye'den kaçan 5 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

Hanife'yi öldüren kocasına tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Son dakika! AYM'den Wikipedia kararı

AYM'den flaş Wikipedia kararı

Son dakika: Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'ye FETÖ'den 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'nin cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.