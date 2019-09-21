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TMO Genel Müdürü: 9 numara kuru üzüm 10 TL'den alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesine gelen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, üzüm üreticileriyle buluştu.

TMO Genel Müdürü: 9 numara kuru üzüm 10 TL'den alınıyor

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesine gelen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, üzüm üreticileriyle buluştu. Üreticilerden herhangi bir spekülasyona itibar etmemelerini isteyen Güldal, "TMO 9 numara kuru üzümü 10 TL'den alıyor. Bizim alım kriterlerimize göre 8.5 TL ile 10.5 TL arasında fiyatlarımız değişmekte" dedi.
TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun kuru üzümü kilogramı 8 TL'den aldığı iddiaları üzerine şubeleri ziyaret etmek için Manisa'ya gitti. Güldal, Salihli'nin Mersinli Mahallesi'ndeki TMO ofisine üzüm getiren çiftçiyle de konuştu. Güldal, konuşmasında şunları söyledi:
"Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, hasat dönemi öncesi 9 numara kalitedeki üzümün fiyatını 10 TL olarak açıkladı. Biz de 10 Eylül itibarıyla alımlara başladık. Şu anda TMO randevu alan üreticilerimiz, ürünlerini getirmeye devam ediyor. Bu ürünlerden numuneler alınıyor. Eksperlerimiz tarafından da kalite kriterlerine bakılıyor. Belirlenen kriterlerde üzümün değeri üreticimize bildiriliyor. Bütün bu işlemler üreticimizin yanında onun şahitliğinde yapılıyor. Bu işlemlerin ardından üzümler bizim depolarımıza teslim ediliyor. 10 Eylül'den bugüne kadar, 10 bin ton randevu işlemi gerçekleştirildi. 3 bin ton üzüm alımı yapıldı. Her geçen gün randevu alan üretici artmakta."
Üreticilerin memnun olduğunu belirten Güldal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda 8 farklı noktada alımlarımız devam ediyor. Sezon bitene kadar, TMO alıma devam edecek. Üreticimizin her zaman yanında olduk. Şimdi de yanındayız ve hiçbir şekilde üzümün değerinin düşmesine fırsat vermeyeceğiz. Çünkü üzüm milli bir üründür. Bu üründe üreticinin hakkı kadar ülkenin de hakkı var. Üreticilerimiz herhangi bir spekülasyona itibar etmemeli. TMO, 9 numara üzümü 10 TL'den alıyor. Bizim alım kriterlerimize göre 8.5 TL ile 10.5 TL arasında fiyatlarımız değişmekte. Sadece yüzde 2 stopaj gibi yasal kesintiler yapılmakta. Bu da devletin hakkı. TMO, 8 TL'ye kesinlikle üzüm almamıştır. TMO'ya üzüm getirip de, 'Bunu almıyoruz' denilerek, geri gönderdiğimiz üretici yoktur."
Mersinli Mahallesi'nden TMO'ya üzüm getiren üretici Fevzi Bodur ise "Toprak mahsulleri sayesinde üzümümüz değer yapıyor. Kalite görüyor. Yani para kazanıyoruz. Allah bereket versin" dedi.

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TMO Genel Müdürü: 9 numara kuru üzüm 10 TL'den alınıyorTMO Genel Müdürü: 9 numara kuru üzüm 10 TL'den alınıyorTMO Genel Müdürü: 9 numara kuru üzüm 10 TL'den alınıyorTMO Genel Müdürü: 9 numara kuru üzüm 10 TL'den alınıyor

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