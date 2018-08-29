HABER

TMO Genel Müdürü Güldal fındık için Ordu'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 00:07 | Son Güncelleme

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık konusunda görüş alış verişinde ve istişarede bulunmak üzere Ordu’ya gelerek Vali Seddar Yavuz’u ziyaret etti.

TMO Genel Müdürü Güldal fındık için Ordu'da

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık konusunda görüş alış verişinde ve istişarede bulunmak üzere Ordu’ya gelerek Vali Seddar Yavuz’u ziyaret etti.
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’ın hazır bulunduğu ziyarette, TMO’nun fındık alımının, fındık piyasasına ilişkin beklentilerin, fiyat durumunun ve fındığın genel sorunlarının ele alındığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, fındık üreticilerinin beklentileri, fındığın ekonomiye olan katkısı konusunda, Vali Yavuz ve milletvekili Şenel Yediyıldız tarafından Genel Müdür Ahmet Güldal’a bilgilendirmede bulunuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, TMO vasıtasıyla fındık üreticisini kesinlikle mağdur etmeyecek, titiz bir çalışma yürütüldüğü dile getirilen toplantıda, fındık konusunu her yönüyle değerlendirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAt üstündeki bu kişi... Yıl: 1922At üstündeki bu kişi... Yıl: 1922
Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldıAnkara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı
Ercan Havalimanı'ndaki grev uçak seferlerini etkilediErcan Havalimanı'ndaki grev uçak seferlerini etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.