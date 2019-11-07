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TMO’dan ’Sınırsız İthalat’ haberlerine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 11:03 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), basında yer alan ’TMO’ya Sınırsız İthalat’ haberlerine ilişkin, ihale sürelerinin kısaltılmasını sağlayacak düzenlemenin TMO’nun ithalat miktarının artırılmasına ya da sınırsız ithalat yetkisi verilmesine, TMO’nun ihalesiz ürün almasına ve görev alanında olmayan ürünlerin ithal edilmesine ilişkin bir düzenleme olmadığını açıkladı.CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, yeni vergi düzenlemelerine ilişkin teklifle TMO’ya sınırsız ithalat yetkisi verildiğini ifade etmişti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), basında yer alan ’TMO’ya Sınırsız İthalat’ haberlerine ilişkin, ihale sürelerinin kısaltılmasını sağlayacak düzenlemenin TMO’nun ithalat miktarının artırılmasına ya da sınırsız ithalat yetkisi verilmesine, TMO’nun ihalesiz ürün almasına ve görev alanında olmayan ürünlerin ithal edilmesine ilişkin bir düzenleme olmadığını açıkladı.
CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, yeni vergi düzenlemelerine ilişkin teklifle TMO’ya sınırsız ithalat yetkisi verildiğini ifade etmişti. TMO’dan yapılan açıklamada, basında yer alan ’TMO’ya Sınırsız İthalat’ başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde yazılı ve görsel basında ’TMO’ya ihalesiz sınırsız ithalat yetkisi’ verileceği yönündeki kamuoyunu yanıltıcı ve piyasayı bozmaya yönelik haberler yayınlanmış olup, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapılması gereği doğmuştur. TMO görev alanına giren ürünlerin üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almakla görevlidir. Piyasa düzenleme kurumları, görevlerini yerine getirmek için anlık değişim ve dalgalanmalara karşı piyasaları regüle etmek amacıyla hızlı karar ve işlem sürecine ihtiyaç duyar. Değişen dünya, piyasa şartları ve uluslararası ticaret de bunu gerektirmektedir. TMO da bir piyasa düzenleme kurumu olarak gelişmeler doğrultusunda ihtiyaç duyulduğunda etkin ve hızlı müdahale için ilgili mevzuatlarında değişiklikler yapmaktadır. Bu amaçla faaliyet ve görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmaların önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ilgili bakanın onayı ve Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımlarının ceza ve yasaklılık hükümleri Kamu İhale Kanunu’na tabi olmak üzere kanunda yer alan uzun sürelere tabi olmadan ihale yapılabilmesi için kanun teklifi düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile ihale sürelerinin kısaltılması sağlanacak olup, hiçbir şekilde TMO’nun ithalat miktarının artırılmasına ya da sınırsız ithalat yetkisi verilmesine, görev alanında olmayan ürünlerin ithal edilmesine ve TMO’nun ihalesiz ürün almasına ilişkin bir düzenleme değildir. Amaç, piyasa regülasyonunu daha seri ve aktif bir şekilde yürütmek için kuruluşumuzun mevcut ithalat yetkilerinin kullanımında ihale sürecini kısaltmak, kısa süreli fiyat opsiyonu verilen dünya piyasalarından daha uygun fiyata ürün tedarik ederek ülkemize olan maliyetini azaltmak, uluslararası ticaret koşullarına uyumlu, etkin ve zamanında müdahale imkanını sağlamaktır. TMO bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de iç ve dış piyasaları anbean izleyerek piyasaları düzenlemeye ve paydaşlarını doğru bilgilendirmeye devam edecektir."

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