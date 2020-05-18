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TMSC Huawei'ye işlemci satmaktan vazgeçti, Çin'den ABD'ye çok sert tepki geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2020 15:23 | Son Güncelleme

ABD ile Çin arasındaki Huawei krizi derinleşiyor. işlemci üreticisi TMSC, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı düzenleme nedeniyle Huawei ile ticari ilişkilerini kesmeye karar verdi. Çin yönetimi ise ABD hükümetine sert tepki gösterdi.

TMSC Huawei'ye işlemci satmaktan vazgeçti, Çin'den ABD'ye çok sert tepki geldi!

Huawei, ABD ile Çin arasındaki krizden şüphesiz ki etkileniyor. ABD hükümeti, Huawei'yi suçlayarak onun ABD'li firmalarla ticaret yapmasına izin vermiyor. ABD'li firmalardan Çinli firmalarla ticaret yapmaları için lisans almalarını isteyen ABD hükümeti'nin bu kararı, Huawei ile işlemci konusunda iş birliği yapan TMSC'yi de zorladı.

TMSC HUAWEİ'DEN SİPARİŞ ALMAYI BIRAKTI

TMSC, Huawei ile ticari ilişkisini kesme kararı aldı. Bu karar ile birlikte TMSC artık Huawei'den yeni sipariş almayacak, Huawei de Kirin serisi işlemciler üretebilmek için gereken bileşenleri TMSC'den temin edemeyecek. İyi haber şu ki; Huawei'nin vermiş olduğu son sipariş Huawei'ye uzun bir dönem yetecek gibi görünüyor.

2020'DE SORUN YOK AMA...

İddialara göre Huawei, TMSC karar almadan önce firmaya çok büyük bir sipariş verdi. Bu sipariş, karardan etkilenmeyeceği için eylül ayının ortasına kadar Huawei'ye teslim edilecek. Gelen siparişler ile birlikte Huawei'nin işlemci stokları 2020'yi tamamlayacak. Fakat üzücü olan 2021 için Huawei'nin ne yapacağını bilememesi. Huawei bu duruma bir çözüm aramak için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor.

Huawei

ÇİN HUAWEİ İÇİN ÇOK SERT TEPKİ VERDİ

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, yaşanan kriz için yeni bir açıklama yaptı. Huawei'ye işlemci çipi satacak ABD'li şirketlere getirilen lisans zorunluluğunu eleştiren Çin Dışişleri Bakanlığı, bu durumun serbest piyasa ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. ABD'nin ulusal güvenlik bahanesiyle devlet gücünü suistimal ettiğinin altını çizen Çin yönetimi, ''İhracat kontrol tedbirlerini başka ülkelerin şirketlerini baskı altında tutmak ve faaliyetlerini sınırlandırmak için kullanmaktadır.'' ifadelerine açıklamasında yer verdi.

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