TMSC Huawei'ye işlemci satmaktan vazgeçti, Çin'den ABD'ye çok sert tepki geldi!

Huawei, ABD ile Çin arasındaki krizden şüphesiz ki etkileniyor. ABD hükümeti, Huawei'yi suçlayarak onun ABD'li firmalarla ticaret yapmasına izin vermiyor. ABD'li firmalardan Çinli firmalarla ticaret yapmaları için lisans almalarını isteyen ABD hükümeti'nin bu kararı, Huawei ile işlemci konusunda iş birliği yapan TMSC'yi de zorladı.

TMSC HUAWEİ'DEN SİPARİŞ ALMAYI BIRAKTI

TMSC, Huawei ile ticari ilişkisini kesme kararı aldı. Bu karar ile birlikte TMSC artık Huawei'den yeni sipariş almayacak, Huawei de Kirin serisi işlemciler üretebilmek için gereken bileşenleri TMSC'den temin edemeyecek. İyi haber şu ki; Huawei'nin vermiş olduğu son sipariş Huawei'ye uzun bir dönem yetecek gibi görünüyor.

2020'DE SORUN YOK AMA...

İddialara göre Huawei, TMSC karar almadan önce firmaya çok büyük bir sipariş verdi. Bu sipariş, karardan etkilenmeyeceği için eylül ayının ortasına kadar Huawei'ye teslim edilecek. Gelen siparişler ile birlikte Huawei'nin işlemci stokları 2020'yi tamamlayacak. Fakat üzücü olan 2021 için Huawei'nin ne yapacağını bilememesi. Huawei bu duruma bir çözüm aramak için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor.