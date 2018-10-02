TMSF Başkanı Gülal, Koza Altın Madeni ve İpek Çiftliği'ni gezdi

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesindeki 2016 yılından bu yana Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumu tarafından yönetilen Koza Holding bünyesindeki Ovacık Altın Madeni ve İpek Çiftliği'ni ziyaret eden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Koza'yı öz kaynak rakamlarıyla yüzde 17, aktif olarak ise yüzde 23 seviyesinde büyüterek borsa değerinin yüzde 263 arttırdıklarını söyledi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'a ziyareti sırasında, TMSF Başkan Yardımcısı Ali Altıntaş, Koza Holding Başkanı İsmail Güler, Koza Altın İşletmeleri Müdürü Salih Güzel, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu eşlik etti. Ovacık Altın Madeni ziyareti sırasında döküm odasına girip, yaklaşık 15 ton cevherden 56 kilogram saf altının çıkarılması izledi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Gülal, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkemizde 1022 şirkete kayyum atanmıştır. Bu şirketlerin en önemlilerinin başında Koza Holding bulunmaktadır. Koza Holding'in amiral şirketi de Koza Altın işletmeleridir Biz bu Holding'e ve Koza Altın İşletmeleri'ne profosyonel yöneticiler atayarak bu şirketlerin ülkemizde daha fazla üretim yapmasını, daha fazla gelir getirmesini ve daha fazla katma değer sağlamasını başardık. Kayyum atandıktan sonra Koza Altın İşletmeleri'nin borsada değeri 14.1 iken şu an 51.3'e ulaşmıştır. Koza'nın 5.10 milyar lira öz kaynağı var iken şu an yüzde 17'lik artışla 5.98 milyar lira olmuştur. Devraldığımızda 5.33 milyar lira olan aktif büyüklüğü 6.52 milyara çıkmıştır. Şirketin borsa değeri yüzde 263 arttı. Firma aktif olarak yüzde 23 seviyesinde büyümüştür. Koza Altın İşletmeleri'nde toplam 1754 kişi çalışırken bu rakam taşeron firmalar ile 3 bin 220 kişiye ulaşmıştır" dedi.