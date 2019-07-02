TMSF BAŞKANI GÜLAL: MEVDUATTA SİGORTA LİMİTİNİ 150 BİN TL'YE ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

İSTANBUL (DHA)-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "Mevduatta sigorta limitini 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık. Önümüzdeki süreçte ilgili kurumlar ve paydaşlarımızla birlikte müşterek çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu çalışma tamamlandıktan sonra ülkemizdeki sigorta limiti 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkacak." dedi.

TMSF'nin çalışmaları ve hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, açıklamalarda bulundu. Gülal, TMSF'nin Türkiye'nin finansal güvenlik ağının en önemli aktörlerinden biri olduğunu belirtti. Sigorta işlevini yerine getirmek adına ülkedeki 40 bankadan düzenli periyotlarla prim topladıklarını, bu primi bankacılık sektöründe herhangi sıkıntı olması durumunda kullanmak üzere yönettiklerini ifade eden Gülal, "Bu şekilde rezervimizin toplamı 43,5 milyar TL'ye ulaştı. Bunun sigortalı mevduatı karşılama oranı da yüzde 8 seviyesinde. Sigortalı mevduat ülkemizde 535 milyar TL seviyesinde. Dolayısıyla rezervimizin sigortalı mevduatı karşılama oranı yüzde 8. Bu Avrupa'daki en yüksek oran. Bu oran Avrupa'da yüzde 1, Amerika'da yüzde 0,5. Rezervimizin karşılama oranımızın yüksek olmasının sebebi bizim garanti limitimizin görece düşük kalması. Avrupa'da garanti tutarı 100 bin avro, ABD'de 250 bin dolar, bizde 100 bin TL. Bu limiti artık güncelleyelim istedik. Mevduatta sigorta limitini 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık. Önümüzdeki süreçte ilgili kurumlar ve paydaşlarımızla birlikte müşterek çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu çalışma tamamlandıktan sonra ülkemizdeki sigorta limiti 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkacak." dedi.

Muhiddin Gülal, sigortalı mevduatın Türkiye'de 535 milyar TL olduğunu aktararak, sigorta limit tutarının artırılmasıyla bu tutarın 100 milyar TL artarak, 635 milyar TL'ye çıkmasını tahmin ettiklerini belirtti. Gülal, 17 yıldır Türkiye'de ciddi bir bankacılık krizinin yaşanmamasının rezervleri sürekli büyütmelerine olanak sağladığını söyledi.

