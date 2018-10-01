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TMSF, Oktar'ın kaçak villasındaki eşyaları taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin, Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasının bulunduğu yerdeki kaçak yapıların yıkılması için almış olduğu kararın uygulanması için tanınan süre dolunca mülklerin devredildiği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, eşyaları taşımaya başladı - Taşıma işlemlerinin bitirilmesinin ardından İBB, savcılıkla koordineli olarak gerekli adımların atılması için girişimde bulunacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin, Adnan Oktar suç örgütünün Kandilli'deki kaçak yapıları için aldığı yıkım kararının uygulanması için tanınan süre doldu. Belediyenin yıkım için girişimde bulunması beklenirken mülklerin devredildiği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sürenin dolmasıyla birlikte kaçak yapılardaki eşyaları taşımaya başladı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, İBB Encümeni 1 Ağustos'ta daha önce kaçak inşa edildikleri tespit edilen yapılar için oy birliğiyle yıkım kararı aldı. Yıkım kararının uygulanması için harekete geçilirken villanın bulunduğu yerdeki 23 kaçak yapı ve içindekilerin devredildiği TMSF, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat ederek yıkım işlemleri için süre istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz imzalı gönderilen yazıda kaçak yapıların bulunduğu alanda "tespit ve tasnif işlemlerinin" devam ettiği kaydedilerek yıkım kararının bir ay ertelenmesini talep etti.

Bunun üzerine belediye yıkın kararının 1 Ekim 2018 tarihe kadar erteledi. Belediyenin verdiği süre bugün sona erdi. Villa ve diğer kaçak yapılardaki "tespit ve tasnif işlemlerinin" bitirilmesinin ardından TMSF, bazı eşyaları taşımaya başladı.

Taşıma işleminin bitirilmesinden sonra olayın başından beri diğer kamu kurumlarıyla işbirliğiyle hareket eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkımı, savcılıkla koordineli olarak gerçekleştirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Kandilli Mahallesi 928 ada 3-55 parseldeki kaçak yapılarla ilgili olarak Boğaziçi İmar Müdürlüğü 25 Temmuz 2018 tarihinde gerekli incelemeleri gerçekleştirmiş, burada 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiğinin tespit edilmesi üzerine villanın kapısına "Yapı Tatil Tutanağı" asmıştı.

Belediye encümeni, 15 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşen toplantıda, 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun 13. maddesine istinaden 3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre 3 parselin sahibi Ali Fuat, Seher, Sinan, Selim ve Neslihan Cüre hakkında toplam 86 bin 913 lira 55 parselin malikleri; Şükran Uygun, Sonuç Köse, Gülşen İlter, Zülal Akyol, Güler Çağlı Berin Tatlıcı ve Sadiye Şermin Demirbağ'a 89 bin 355 lira para cezası vermişti.

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