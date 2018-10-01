TMSF, Oktar'ın kaçak villasındaki eşyaları taşıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin, Adnan Oktar suç örgütünün Kandilli'deki kaçak yapıları için aldığı yıkım kararının uygulanması için tanınan süre doldu. Belediyenin yıkım için girişimde bulunması beklenirken mülklerin devredildiği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sürenin dolmasıyla birlikte kaçak yapılardaki eşyaları taşımaya başladı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, İBB Encümeni 1 Ağustos'ta daha önce kaçak inşa edildikleri tespit edilen yapılar için oy birliğiyle yıkım kararı aldı. Yıkım kararının uygulanması için harekete geçilirken villanın bulunduğu yerdeki 23 kaçak yapı ve içindekilerin devredildiği TMSF, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat ederek yıkım işlemleri için süre istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz imzalı gönderilen yazıda kaçak yapıların bulunduğu alanda "tespit ve tasnif işlemlerinin" devam ettiği kaydedilerek yıkım kararının bir ay ertelenmesini talep etti.

Bunun üzerine belediye yıkın kararının 1 Ekim 2018 tarihe kadar erteledi. Belediyenin verdiği süre bugün sona erdi. Villa ve diğer kaçak yapılardaki "tespit ve tasnif işlemlerinin" bitirilmesinin ardından TMSF, bazı eşyaları taşımaya başladı.