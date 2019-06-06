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TMSF’den ‘kayyum ödemeleri’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 00:20 | Son Güncelleme

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) yapılan açıklamada, “Kurumumuzun 2016 yılı Eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere yapılan atamalarda, aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır” denildi.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum atamalarıyla ilgili olarak, bazı kişilerin çok sayıda şirketin yönetim kurullarına atandığı ve bu kişilere atandıkları her şirketten ayrı ayrı ödeme yapıldığına dair haberlerle ilgili açıklama yaptı.TMSF’den yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Kurumumuzun Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere ilişkin olarak; bazı kişilerin çok sayıda şirketin yönetim kurullarına atandığı ve bu kişilere atandıkları her bir şirketten ayrı ayrı ödeme yapıldığına dair haberler yer almaktadır” denildi.“Atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır”Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:“Kurumumuzun 2016 yılı Eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere yapılan atamalarda, aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) yapılan açıklamada, “Kurumumuzun 2016 yılı Eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere yapılan atamalarda, aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır” denildi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum atamalarıyla ilgili olarak, bazı kişilerin çok sayıda şirketin yönetim kurullarına atandığı ve bu kişilere atandıkları her şirketten ayrı ayrı ödeme yapıldığına dair haberlerle ilgili açıklama yaptı.
TMSF’den yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Kurumumuzun Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere ilişkin olarak; bazı kişilerin çok sayıda şirketin yönetim kurullarına atandığı ve bu kişilere atandıkları her bir şirketten ayrı ayrı ödeme yapıldığına dair haberler yer almaktadır” denildi.
“Atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır”
Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
“Kurumumuzun 2016 yılı Eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere yapılan atamalarda, aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır. Bu kişilere ödenen ücretler tek bir şirketten olmak üzere aylık net 4 bin TL ile 15 bin TL arasında değişmektedir.”

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