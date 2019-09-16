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TMSF’den stratejik satış

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:19 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerine teknolojik sızma operasyonlarında kullandığı yazılım firması MİLSOFT Yazılım ve Teknolojileri A.Ş, Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.’ye satıldı.2016 yılı Kasım ayından bu yana FETÖ aidiyeti ve iltisakı nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımlığında yönetilen MİLSOFT firması bilgi gizliliği ve teknoloji açısından en üst düzeyde güvenli hale getirilirken, ticari ve AR-GE alanında da üretimini sürdürdü.

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerine teknolojik sızma operasyonlarında kullandığı yazılım firması MİLSOFT Yazılım ve Teknolojileri A.Ş, Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.’ye satıldı.
2016 yılı Kasım ayından bu yana FETÖ aidiyeti ve iltisakı nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımlığında yönetilen MİLSOFT firması bilgi gizliliği ve teknoloji açısından en üst düzeyde güvenli hale getirilirken, ticari ve AR-GE alanında da üretimini sürdürdü. Yerli ve milli savunma sanayii açısından son derece stratejik öneme sahip olan şirketin TMSF kayyımlığı altındaki yüzde 50 hissesi, Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.’ye satıldı.
MİLSOFT, komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar ve istihbarat (C4I) teknolojileri, ISR ve görüntü kıymetlendirme sistemleri, elektronik harp, gömülü yazılımlar, bilgi teknolojileri, siber güvenlik, eğitim ve simülasyon alanlarında özgün çözümler üretiyor.

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