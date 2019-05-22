TMV Pakistan bürokrasisini iftarda buluşturdu

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörlüğü ülke bürokrasini iftarda buluşturdu.

Başkent İslamabad'daki bir okulda düzenlenen iftara, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Müsteşarı Hüseyin Emrah Kurt, TMV PakTürk Maarif Okulları İdari İşler ve Finans Direktörü Zekai Özgün, Pakistan Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi ve çeşitli kurum ve sivil toplum örgütlerinden üst düzey yöneticiler katıldı.

İftar öncesi konuşan Kurt, ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu belirterek, "Bu ayda sadece yemeğimizi değil ramazanın getirdiği mutluluğu da komşularımızla, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla paylaşmalıyız. Bugün bize ramazanın mutluluğunu önemli misafirlerle paylaşma fırsatı veren TMV'ye Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özgün de TMV okullarının, 35 ülkede hizmet verdiğini dile getirerek, vakfın amacının uluslararası ve yerel değerleri birleştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye ve Pakistan'da ramazanın benzerlikler gösterdiğini ifade eden Özgün, "Camileri ziyaret etmek dışında insanların gösterdiği cömertlik, yardımseverlik ve nezaket bize evimizden uzak olan evimizde ramazan gibi hissettiriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından misafirlere iftarda Pakistan'a özgü yemek, tatlı ve içecekler ikram edildi.

