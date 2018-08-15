TMV'nin Sudan'daki FETÖ okullarını devralması

TMV'den yapılan açıklamaya göre, Hartum Eyaleti Eğitim Bakanı Dr. Farah Mustafa, Toplum ve Himaye Bakan Vekili Umame Hasan Turabi, Bina ve Yapı Bakan Vekili Ömer Osman, Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Abdullah Nasır, Eğitim Bakanlığı Özel Liseler Genel Müdürü Hamza Muhammed Babekir, Eğitim Bakanlığı Özel Anaokulları Genel Müdürü İlham Yusuf ve Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Recah Muhammed'in aralarında bulunduğu heyet, başkent Hartum'da anaokulu, 2 ilköğretim ve 2 lise binasının bulunduğu eğitim kampüsünü ziyaret etti.

Cerrah, şunları kaydetti:

"FETÖ dediğimiz örgüt, gittiği coğrafyalarda bizim kardeşlerimizi bize ve kendi ülkelerinin ilerlemesine karşı zarar vermek için çalışıyorlardı. Özelikle Müslüman ülkelerinde gayrimüslimlerle iş tuttular. Yoksulları ve fakirleri değil, daha çok zenginleri sevdiler. Mümkünse devlet kadrolarına sızabilmek için yöneticiler ve siyasilerle ilişkilerini güçlü tutmaya çalıştılar. Bunun da sebebi günü geldiğinde Türkiye ile muhatap ülkelerin ilişkilerini zehirlemekti ama çok şükür ki aklın yolu bir. Müslümanlar düşmanı ferasette yönetiyorlar. O açıdan biz sayın bakana ve Sudan devletinin tüm yöneticilerine gelecekte Sudan'a en büyük kötülüğü yapacak bu yapıyı tasfiye ettikleri için de ayrıca teşekkür ediyoruz."

Türkiye'de aldıkları emirle darbe yapmaya kalkışan FETÖ'nün, kendini güçlü gördüğü ülkelerde de kendisini yöneten güçlerden aldığı talimat doğrultusunda eylem gerçekleştirebileceğine vurgu yapan Cerrah, şöyle devam etti:

"Dün Türkiye'de yaptıklarını, emin olun gücü burada görebilseydiler, Türkiye'de kendilerine bu işi yap diye emir verenlerin emriyle burada aynısını yaparlardı. Çünkü kendi iradeleri ile davranmıyorlar. Emperyalistlerin kölesi olarak yaşıyorlar. TMV olarak Sudan'da birinci önceliğimiz, burayı bir ticari müessese değil, ilmi olarak geleceğe birlikte taşımak olacak. Dün ecdadımız hangi duygularla buraya geldiyse bugün biz de aynı kalple buradayız."