Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik gayri samimi açıklamalarla bir psikolojik olumsuz hava oluşturmanın gayreti içindedir." dedi. Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuştu. TOBB'un 75. Genel Kurulu'nun ülke ve iş dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, burasının yönetimin, ticaretin, ihracatın, istihdamın, Türkiye ekonomisinin tamamının temsil edildiği bir çatı olduğunu belirtti. Ahiliğin ve lonca teşkilatının bugünkü mirasçısı olan TOBB'un en başından beri hep birlikte çalıştıkları, yol yürüdükleri bir kuruluş olduğunu aktaran Erdoğan, ekonomi başta olmak üzere ülkenin geleceğine ilişkin hemen her konuda iş dünyasıyla istişareye özel önem verdiklerini söyledi. Aldıkları tüm kararların ortak aklın, ortak ihtiyaçların ve ortak vicdanın ürünü olması için gayret gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, Ankara ve tüm şehirlerde iş dünyasının bu en büyük çatısının genel kurullarına, ekonomi şuralarına, ödül törenlerine ve diğer pek çok etkinliğine katılarak yol arkadaşlığını güçlendirdiklerini ifade etti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız CHP'li Torun: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi söz konusu değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Her vesileyle ülkenin ve şehirlerin sorunlarını, taleplerini, beklentilerini konuştuklarını, tartıştıklarını ve birlikte çözüm yolları geliştirdiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin 81 şehrinde faaliyet gösteren 365 oda ve borsamız büyük ve güçlü Türkiye davamızın ete kemiğe büründürülmesinde lokomotif görevi ifa etti. Oda ve borsalarımız kendilerini çağın yeniliklerine uydurarak, dijitalleşmeyi hızlandırarak hem verdikleri hizmetlerin kalitesini yükselttiler hem de daha derinlemesine analizler yapma imkanına kavuştular. Biraz sonra en iyi hizmet veren oda ve borsa temsilcilerine ödülleri takdim edilecek. Türkiye'yi 2023 hedeflerine inşallah yine birlikte ulaştıracağız. İş dünyamız kendini geleceğe ne kadar hızlı hazırlarsa biz de o hedeflerimize o derece çabuk varırız. TOBB çatısı altında bir araya gelen 1,5 milyon girişimcimiz, temsilcisi oldukları yatırım, ihracat, istihdam dinamikleriyle geleceğimizin de güvencesidir. Sizlerin azmi, çalışkanlığı, dirayeti ve kabiliyetiyle önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz. Sizler ürettiğiniz, istihdamı artırdığınız, ihracatı yükselttiğiniz, yatırımlarınıza devam ettiğiniz, yeniliklere açık olduğunuz sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin ve milletin önünde kimse duramaz. Türk malı ifadesi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline gelmişse bu başarının altında sizlerin imzası var."

- "Girişimcilerimizin çok büyük emeği ve katkısı var" Bugün Türkiye'nin itibarı iftihar verici bir seviyeye ulaşmışsa bunda adeta bir alperen ruhuyla dünyada ayak basmadık yer bırakmayan girişimcilerin çok büyük emeği ve katkısı bulunduğunun altını çizen Erdoğan, "Bir kez daha Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi mücadelemize katkı veren her bir kardeşime teşekkür ediyorum." dedi. Geride kalan 17 yıldaki istikrar ve güven ikliminde gerçekleştirilen bu başarıların gelecek dönemde çok daha büyük başarılara imza atılabileceğinin işareti olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye'yi 2003'ten 2018'e kadar yılda ortalama yüzde 5,6 büyütme başarısını birlikte gösterdik. Ülkemize 210 milyar dolarlık uluslararası yatırım getirme başarısına birlikte imza attık. Her ne kadar döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle dolar bazında geçen yıl biraz gerilemiş de olsa milli gelirimizi 3 kattan fazla artırmayı birlikte başardık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 169 milyar doların üzerine beraberce çıkardık. Turizmde 12,8 milyon turist sayısından 46 milyon turist sayısına birlikte ulaştık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor, bunun farkındayız. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13,7 düzeyindedir. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 60'ın üzerindeydi. Ülkemizi IMF'ye 23,5 milyar dolar borçtan devralarak Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcu herhalde sıfırlamayı bir kenara koymak mümkün değil, biz sıfırladık. Aynı şekilde Merkez Bankamızın döviz rezervi o zamanlar 27,5 milyar dolarken hamdolsun, şu anda onunla mukayese edilemeyecek konuma geldi ama bazı sirk cambazları bu konuyla ilgili bile döviz rezervine yönelik bakıyorsunuz gayri samimi açıklamalar yapmak suretiyle bir psikolojik olumsuz hava yaratmanın gayreti içinde. Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız."

Erdoğan, ekonomide özellikle 2015'e kadar elde edilen büyük başarıların gerisinde hep birlikte aynı hedeflere yönelmek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. Değerli arkadaşlar, seçimin birkaç ay öncesinde Allah aşkına geçmişte de olduğu gibi patates, soğan meselesini neyle izah edeceğiz? Bunların hepsi bir siyasi müdahale anlayışı değil midir? Ondan sonra bütün bu patatesin, soğanların, bunların hepsinin nasıl çürütüldüğünü, o depolardan, ambarlardan nasıl çıkarılıp çöplüklere götürüldüğünü herhalde hep birlikte gördük. Bunlarla ne adına, nereye, ne mesajlar verilmek istendiğini de hep birlikte milli bir mesele olarak görmeliyiz. Bir kez daha tekrarlıyorum, son yıllarda maruz kaldığımız tüm saldırılar, şahsımızı değil doğrudan doğruya Türkiye'yi, 82 milyonun tamamını can evinden vurmayı amaçlamaktadır. Ülke ve millet olarak teslim olmayı reddettiğimiz, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmakta kararlı olduğumuz için bize bedel ödetmeye çalışıyorlar."