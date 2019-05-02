Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar." dedi. Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuştu. Son zamanlarda "kucaklaşma zamanı" ifadesinin moda olduğunu belirten Erdoğan, "TOBB, bu çatının altında kucaklaşmıyorsa, bunun hesabını herhalde ben verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. İşte onun için 'Türkiye ittifakı' dedik, onun için Cumhur İttifakı dedik. Bazıları hemen söyleme amacımızın ne olduğu gayet açık olan Türkiye ittifakı ifademizi, Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi göstererek fitne çıkarma peşine düştü. Halbuki Cumhur İttifakı milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın lokomotifidir, sürükleyici gücüdür." diye konuştu. Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesi kurşunların, bombaların altında kurduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "O zaman bu ittifaktan kaçanlar 7 Ağustos'ta zorla Yenikapı'ya gelip Yenikapı ruhunu güya kabul ettiğini söyleyenler, ondan sonra Yenikapı ruhunu reddederek ortadan kaçmışlar, terör örgütleriyle omuz omuza kol kola seçimlere girmişlerdir. Herhalde bunu da görmemiz lazım. Dağdan talimatlar geldiğinde... Dağdan gelen talimatlar neydi? 'Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da seçime girmeyeceksiniz.' Sen parti değil misin? Niye girmedin seçime? Kiminle ittifak halinde oldun? Nasıl omuz omuza oldun? Kusura bakmayın terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar. Benim 4 evladımın, 4 Mehmet'imin Berat Gecesi'nde şehit edildiği bir olayda kusura bakmasınlar bizler buralara el bebek gül bebek gidemeyiz. Biz nereye nasıl gidileceğini çok iyi biliriz." Bunlar da ilginizi çekebilir Bağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdı AK Parti'li Dağ, İzmir'deki statlarla ilgili CHP'yi eleştirdi Hamza Dağ’dan Çolpan Işın Taner’in skandal paylaşımına tepki

"Hiçbir zaman tahrik unsuru olmadıklarını ve olmayacaklarını" belirten Erdoğan, "Ülkemizin son dönemde yaşadığı kritik süreçte milletimizin hep yanımızda yer alıyor olması, bizim en büyük güven ve güç kaynağımızdır. İş dünyamız da bu büyük imtihandan alnının akıyla çıkmayı başarmıştır." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada iş gücünün en hızlı arttığı ülkelerden biri olarak istihdamı yükseltmeye zaten sürekli ihtiyaç olduğunu, bu durumun kritik dönemlerde daha önemli hale geldiğine işaret etti. TOBB ile 2011'de bir istihdam seferberliği başlattıklarını ve 1,5 milyon hedefine ulaştıklarını hatırlatan Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından bu ihanetin ekonomik ayağını çökertmek için başlattığımız ve 1,5 milyon rakamına yaklaştığımız istihdam seferberliği de birlikte başardığımız en önemli işlerden biridir. Şimdi geçtiğimiz ağustos ayından bu yana maruz kaldığımız ekonomik saldırılara hep birlikte çok daha güçlü bir cevap verme zamanıdır. Son dönemde bir miktar irtifa kaybı olduğu için bu defa çıtayı daha da yukarıya taşıdık." ifadelerini kullandı.

- "Ülkeniz bugün sizlerden böyle bir fedakarlık bekliyor" Daha önce yine bir istihdam seferberliği için TOBB çatısı altında, bakanlarla bir araya geldiklerini ve Türkiye'deki oda ve borsalara çağrıda bulunduklarını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Neydi bu? Yaklaşık 1,5 milyon üyesi bulunan TOBB'un her bir üyesi kalksa 1-2 istihdam sağlasa bu sayı 3 milyona varır. O gün biz bu sözleri aldık. Şimdi bu yıl sonuna kadar biz bu istihdamı bekliyoruz. Diyorum ki o zaman kalkıp bazı bu milleti çok sevdiğini iddia edenler ne dediler? 'TOBB iktidarın yan bahçesi midir veya arka bahçesi midir veya şusu mudur, busu mudur' TOBB'un böyle milli bir meselede, istihdam meselesinde hükümetle dayanışma içinde olmasından daha doğal ne olabilir? Biz bu çağrımızı yaptık." Söz konusu çağrıyı yalnızca TOBB'a değil, diğer STK'lara da gelecek haftalarda yapacakları toplantılarda aynen yönelteceklerini bildiren Erdoğan, şunları söyledi: "2,5 milyonluk ilave istihdam için 'Burası Türkiye, burada iş var' sloganıyla yola çıktık. Öncü veriler, bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik bir artışa işaret ediyor. Bu yeniden yükselişe geçtiğimizi göstermesi bakımından önemli bir rakamdır ama yeterli değil. Yaz sezonunun da açılmasını fırsat bilerek gaza basmalı ve hedefimize doğru süratle yol almalıyız. İstihdam seferberliğine gerekiyorsa şartlarını zorlama pahasına destek vermek burada bulunan her bir iş insanımızın ülkesine, milletine ve şehrine olan vefasının gereği diye inanıyorum. Sahip bulunduğunuz her şeyi borçlu olduğunuz ülkeniz bugün sizlerden böyle bir fedakarlık bekliyor."

- "Yapamayacaksan böyle bir ihaleye niye girdin?" Bazı müteahhitlerle ilgili bir konuya değinen Erdoğan, "Bir diğer konu şu anda öyle müteahhitlerimiz de var ki eğer burada olanlar varsa kusura bakmasınlar aldıkları işi 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl geri bırakmak suretiyle adeta o yatırımlar bir laşe haline dönmüştür. Bunlara gerekli uyarılar yapıldığı halde biz kalkıp da onların hesaplarına herhangi bir blokaj veya bloke uygulamadık, böyle bir şey yok ama yatırım orada duruyor. Eğer bunu yapamayacaksan böyle bir ihaleye niye girdin? Böyle bir işi niye aldın? Biz çoğu zaman bakanlarımızla, şahsım da başta olmak üzere bu insanların peşine düştük." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Diğer yandan limanlarımıza ve limanlarımız dahil olmak üzere bütün bu yüklerin taşınması konusunda şu 17 yıl içinde yapılan alt yapı yatırımlarını görmezlikten gelebilir miyiz? Benim ülkemin en doğusundan, en kuzeyinden bütün limanlara varıncaya kadar her türlü taşımacılığı yapmaya şu anda bizim altyapımız müsait değil mi? Bunu bir kenara koyalım, raylı sistemde yine aynı şekilde birçok yatırımlarla bu işler aşılmadı mı? Havacılıkta yine aynı şekilde kargo uçuşlarla bunları sadece ülke içi değil ülke dışına taşımada yine bu fırsatları bu ülkenin yönetimleri 17 yıldır sağlamadı mı?"