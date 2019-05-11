TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Annelerin yüreğindeki sevgi, Dünyanın en büyük gücüdür”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeryüzünün en anlamlı ve en güçlü sevgisinin annelerle çocukları arasında bulunduğunu ifade ederek, “Bireylerin yetişmesinde en büyük pay annelere ait olduğuna göre toplumların mimarı da onlardır. Annelerin yüreğindeki sevgi, dünyanın en büyük gücüdür” dedi.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anne ile çocuk arasındaki sevgi ve merhamet duyguları hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Anneler, toplumun temel direğidir.

Ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde annelerimizin, aile içinde ana rol oynadığına şüphe yoktur. Aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayan annelerimiz, aynı zamanda yüklendikleri manevi sorumlulukları da unutmayarak, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasını sağlarlar.

Kadınlarımızın, aynı zamanda ekonomiye ve ticarete ellerini dokundurduklarında ne güzel bir bereketin ve başarının altına imza attıklarını sayısız örnekle biliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına hepimizin baş tacı bütün annelerimizi kutluyor, saygıyla selamlıyorum."

