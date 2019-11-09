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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 16:50 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Balıkesir Ticaret Borsası ziyareti sırasında, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Ülken ve Özer Matlı, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Başkanı Sadi Güven, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz ile Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş ve meclis üyeleri yer aldı.​
Geçen günlerde hayatını kaybeden Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula ile Balıkesir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ferhan Şensoy'un annesi Halide Şensoy için bir kez daha taziye dileklerini ileten Hisarcıklıoğlu, “Doğum da ölüm de elimizde değil. Sayın Kula’ya camiamıza hizmetlerinden dolayı şükran duyuyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Balıkesir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ferhan Şensoy'un evine taziye ziyaretinde bulundu. Heyet daha sonra Balıkesir'in Dursunbey ilçesine hareket etti.

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