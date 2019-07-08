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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bankalar o kadar vicdansız ki”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 21:28 | Son Güncelleme

Sivas’a Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bankaları eleştirerek, "Bankalar o kadar vicdansız ki değerli kardeşlerim iyi günde hepsi peşimizde, Ne zaman havada yağmur başladı şemsiyelerini aldıkları gibi kaçarlar” dedi.Sivas Kongresi’nin 100.

Sivas’a Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bankaları eleştirerek, "Bankalar o kadar vicdansız ki değerli kardeşlerim iyi günde hepsi peşimizde, Ne zaman havada yağmur başladı şemsiyelerini aldıkları gibi kaçarlar” dedi.
Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla “Sivas’a Değer Katanlar Ödül Töreni” yapıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda gerçekleştirilen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “2018’in Ağustos ayında üyelerimizin bana ilk ilettikleri en büyük sıkıntıları finansmanda dediler. Bankalarda dediler. Bankalar o kadar vicdansız ki değerli kardeşlerim iyi günde hepsi peşimizde, hepsi kapımızı aşındırırlar. Ne zaman havada yağmur başladı şemsiyelerini aldıkları gibi kaçarlar. Bana bugün şemsiye lazım, ver şu şemsiyeyi, ortada yok. Bankacıyı arasan bulamazsın. Hepsi kayboldular. Bizde dedik ki, bu bankalar kayboldu. O zaman iş başa düştü. 365 oda ve borsa başkanlarımla beraber odalar birliğinde bütün imkanlarımızı topladık. Düşük faizli, üyelerimize, KOBİ’lere yönelik destek paketlerini başlattık." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından vergi rekortmenlerine Ticaret Borsası tarafından ise tescil rekortmenlerine plaket verildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bankalar o kadar vicdansız ki”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bankalar o kadar vicdansız ki”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bankalar o kadar vicdansız ki”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bankalar o kadar vicdansız ki”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bankalar o kadar vicdansız ki”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bankalar o kadar vicdansız ki”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bankalar o kadar vicdansız ki”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bankalar o kadar vicdansız ki”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bankalar o kadar vicdansız ki”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bankalar o kadar vicdansız ki”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bankalar o kadar vicdansız ki”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bankalar o kadar vicdansız ki”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bankalar o kadar vicdansız ki”
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