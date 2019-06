TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Benim en övündüğüm projem TOBB ETÜ’dür”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB Başkanı olarak benim en çok övündüğüm projem TOBB ETÜ’dür. Artık birer TOBB ETÜ mezunusunuz. Türk İş Dünyası çatı kuruluşunun yani 1,5 milyonluk TOBB ve Oda-Borsa camiasının en genç neferlerisiniz. Çok şükür bugün dünyanın en iyi, genç üniversiteleri arasındayız” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı. 12’nci dönem mezunlarının verildiği 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni saygı duruşu, istiklal marşı ve Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Aysu Canpolat’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sini okumasıyla başladı. TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine TOBB Üniversitesi Kurucu Rektörü Tahsin Kesici, TOBB ETÜ Kurucu Sekreteri Mustafa Saraçöz, TOBB ETÜ öğretim görevlileri ve mezun olacak öğrencilerin aileleri katıldı. TOBB ETÜ Spor Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet programında söz alan Hisarcıklıoğlu, “Çok şükür bu yıl üniversitemizin 12’nci dönem mezunlarını veriyoruz. Bugün bu salonda Türkiye’nin en iyi hukukçularıyla, en iyi mühendisleriyle; yani Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek gençlerle bir aradayız. Sizlerle bir arada olmak, ülkem adına umutlarımı pekiştiriyor. Her zaman söylüyorum: Bir iş insanı ve TOBB Başkanı olarak benim en çok övündüğüm projem TOBB ETÜ’dür. Artık birer TOBB ETÜ mezunusunuz. Türk İş Dünyası çatı kuruluşunun yani 1,5 milyonluk TOBB ve Oda-Borsa camiasının en genç neferlerisiniz. Çok şükür bugün dünyanın en iyi, genç üniversiteleri arasındayız. Bilimsel araştırma programlarımız hızla gelişiyor, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ve de öğretim üyesi sayımız hızla artıyor. İşte bugün 7’nci dönem doktora, 13’üncü dönem yüksek lisans mezunlarımızı da veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ektiğimiz tohum tuttu”

TOBB ETÜ mezunlarının yaptığı işlerden gururlanarak bahseden Hisarcıklıoğlu, “TOBB ETÜ’de girişimcilik kültürünü geliştirmek için kurduğumuz kuluçka merkezimiz bir proje fabrikası gibi çalışıyor. TOBB ETÜ’lü öğrencilerimiz, geliştirdikleri Türkiye’nin ilk yerli drone’uyla tam 1 milyon liralık ön satış yaptılar. Geliştirdiği 3 boyutlu görüntü aktarım teknolojisiyle Microsoft’la yarışan, Nokia’ya teknoloji ihraç eden firmalarımız var. Bunlar gösteriyor ki ektiğimiz tohum tuttu. TOBB ETÜ artık dünyaya fikir ve teknoloji ihraç eden bir üniversite haline geldi” şeklinde konuştu.

“Eski köye yeni adet getirin”

Mezun olacak öğrencilere birkaç tavsiyede de bulunan Hisarcıklıoğlu, “Gençlere birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Hayal kurun; büyük düşünün, unutmayın her şey bir hayalle başlar. Kendinize hedef koyun. Çok çalışın ve kaybetmekten korkmayın; başarısız olsanız bile ısrarla devam edin, sakın vazgeçmeyin. İnisiyatif alın, başarısız olmaktan korkmayın. Unutmayın, kaybetmekten yılmayanlar kazanmanın eşiğindedir. Eski köye yeni adet getirin; ne yaparsanız yapın işinize yenilik getirin. Kendi ilkelerinizi belirleyin; yaptığınız her işte, bulunduğunuz her ortamda vicdanlı, adaletli olun. Ve en önemlisi dürüst olun. Çünkü işin hilesi dürüstlüktür. Son tavsiyem ise; aman ha hayatı ıskalamayın. Mutlaka dünya vatandaşı olun, bol bol seyahat edin, yeni kültürler öğrenin, okumaktan, araştırmaktan hiç vazgeçmeyin” dedi.