TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Deprem bölgesine 99 tır yardım yaptık"

“Deprem bölgesine 99 tır yardım yaptık”

İlgili bakanlıkların da kendi alanlarında Elazığ ve Malatya ekonomisi için gerekli ilk tedbirleri aldıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Bu ülkenin esnafı, işçisi, işvereni, kamu görevlileri olarak üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin koordinasyonunda tereddüt etmeden yerine getiriyoruz. İşte Türkiye’nin her yerinden, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, 99 tır dolusu yardım malzemesi oda ve borsalarımızın organizasyonu ile yola çıktı, buraya geldi. İnanıyoruz ki devletimiz de bölgedeki çiftçi, tüccar ve esnafımızın normal hayatlarına bir an evvel kavuşmaları için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Bizler bütün teşkilatlarımızla yöre insanımızın yanındayız. Üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız. Felaketlere teslim olmak, karamsarlığa boyun eğmek, bu büyük milletin fıtratına aykırıdır. Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir. Allah’ın izniyle bu felaketin üstesinden el birliğiyle, güç birliğiyle gelinecektir. Çünkü biz hep birlikte Türkiye’yiz. Allah tekrarından ve beterinden saklasın. Rabbim her türlü felaket ve musibetten milletimizi ve Türkiye’yi korusun.”