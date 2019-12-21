HABER

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Filyos Limanı ile birlikte bölge bambaşka hal alacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 18:12 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Filyos Liman projesinin tamamlanması ile birlikte bambaşka bir Çaycuma’nın bambaşka bir hal alacağını ve bu bölgenin hızla sanayide gelişmeye ve üretmeye devam eden bir bölge konumunda olacağını söyledi.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çaycuma ilçesindeki sosyal hizmet binasının açılışına ve ekonomiye değer katanlar ödül törenine katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Filyos Liman projesinin tamamlanması ile birlikte bambaşka bir Çaycuma’nın bambaşka bir hal alacağını ve bu bölgenin hızla sanayide gelişmeye ve üretmeye devam eden bir bölge konumunda olacağını söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çaycuma ilçesindeki sosyal hizmet binasının açılışına ve ekonomiye değer katanlar ödül törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Çaycuma’nın, Zonguldak’ın gelişen sanayisiyle önemli bir çekim ve yatırım merkezi haline geldiğini belirterek, "Burada havaalanı ve OSB var. Sanayide gelişmeye devam eden, üretime devam eden önemli bir bölge konumundasınız. En büyük sanayi şirketleri listesinde şirketiniz var. İnşallah Filyos Limanı da bitince o zaman bambaşka bir Çaycuma göreceğiz. Filyos Limanı’nın yüzde 90’ını tamamlanmış. Burası bitince 25 milyon ton elleçleme kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük 3. limanı olacak. Sadece Batı Karadeniz’in değil, Orta Anadolu’nun da denize çıkış kapısı burası olacak. Çaycuma’nın gelişmesi ve kalkınması için çalışan Çaycuma TSO başkanıma, yönetim ve meclis üyelerimize, tüm çalışan kardeşlerime ve sizlere teşekkür ediyorum. Çaycuma Manda Yoğurdu’nun da coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmesi için başvuru yaptınız. Değerinize sahip çıktığınız için sizi kutluyorum. İnşallah sizlerin bu gayreti ve çalışmalarıyla Çaycuma daha da zenginleşecek. Bizler TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, sizlere destek vermek, işinizi kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Yaptığımız işlerden sadece ikisini anlatacağım vaktinizi almamak için. Hükümetimizle birlikte çalışarak, ülkemizdeki iş ve yatırım ortamını iyileştiren reformlara imza attık. Bu işin özel sektör koordinasyonu TOBB yaptı. Sizlerden, üyelerimizden gelen sıkıntıları topladık, sonrada çözümler geliştirdik" dedi.
Hisarcıklıoğlu, ’El ele verince, kamu-özel birlikte çalışınca, istişare ve ortak akıl hakim olunca, başaramayacağımız hiçbir şey yok’ diyerek, "Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. İnşallah yine hep birlikte el ele verip, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz. İhracatta ve istihdamda fark oluşturarak ödül almayı hak kazanan girişimci kardeşlerimi yürekten kutluyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından ekonomiye katkı veren işadamlarına teşekkür plaketi verildi.

'Dr. House' ve 'Hekimoğlu' dizisindeki olay gerçek oldu...'Dr. House' ve 'Hekimoğlu' dizisindeki olay gerçek oldu...
Doğu Türkistan'da ölen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazıDoğu Türkistan'da ölen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı
Ağaç budadığı makineyle yaralandı, hastanede öldüAğaç budadığı makineyle yaralandı, hastanede öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıktı'

Protesto devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden rant çıktı!'

TBMM'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

TBMM'de görevli polis memurundan acı haber!

İdlib'de saldırılardan kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor

Saldırılardan kaçan Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı

Kayınpederini arayıp 'takip ediliyoruz' dedi bir daha haber alınamadı! Genç çiftin aracı terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.