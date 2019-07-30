Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bizim gibi gelişen ülkeler için zenginliğe giden yol, ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, ticareti artırmak. Halklarımızın zengin olmasını istiyorsak birbirimizle ticareti artırmamız lazım" dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) 26. Yürütme Kurulu ve 17. Genel Kurul Toplantıları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, "Bu konunun önemi, sadece ekonomik anlamıyla sınırlı değil. Ülkelerimizde ve coğrafyamızda, huzur ve zenginlik istiyorsak, bunun yolu daha fazla ticaretten geçiyor. Zira ticaret yapan, kavgayla uğraşmaz, birbirine kötü bakmaz. İşte Avrupa’yı görüyorsunuz. Bin küsur sene savaşıp durdular. 2 büyük dünya savaşı çıkardılar. Sonra baktılar, bu işin sonu gelmeyecek, ekonomik birlik kurdular. Aralarındaki ticareti artırdılar. Şu an geldikleri noktada, AB ülkeleri, toplam dış ticaretlerinin yüzde 70’ini birbirleriyle yapıyor. Hem zenginleşiyorlar hem de aralarında savaş yok, huzur var. Sonuçta tarihte ilk defa, batı Avrupa, 70 senedir savaş görmedi.Aynı başarıyı biz de yakalayabiliriz. Birbirimizle yaptığımız ticaretin oranı henüz yüzde 8 civarında.Zenginleşmek istiyorsak, önce bu tabloyu değiştirmeliyiz. Halklarımızın zengin olmasını istiyorsak birbirimizle ticareti artırmamız lazım" dedi.

"Korumacı politikalar zenginliği arttırmaz, tam tersine azaltır"

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Serbest Ticaret Anlaşması’nın (ECOTA) bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Faaliyete geçse bundan en fazla faydalanacak bizleriz. Bir an önce bunu faaliyete geçirmemiz lazım. Yer altı kaynakları halkı zenginleştirmez. Korumacı politikalar zenginliği arttırmaz, tam tersine azaltır. Bizim gibi gelişen ülkeler için zenginliğe giden yol, ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, ticareti artırmak. Buna en güzel örnek Türkiye. Bizde petrol, doğal gaz veya önemli bir maden bulunmaz.Kullandığımız elektriğin de yarısından fazlası ithal girdiye dayalı. 1980’lere kadar Türkiye’de, yüksek gümrük duvarları vardı.Bunun getirdiği rahatlıkla, hem kalitesiz, hem pahalı üretirdik. 3 milyar dolar ihracat yapardık, yüzde 90’ı tarım ürünüydü. Sanayi yok denecek kadar azdı. Hayat kalitemiz düşüktü. Şirketlerimiz büyüyemedi. Sonra, rahmetli Özal sayesinde dışa açılmayı ve rekabeti öğrendik.Çin ile İtalya arasındaki bölgede sanayi devi haline geldik. 20 yıl içinde ihracatımızın yüzde 90’ı, sanayi ürününe dönüştü. Bu malları da, kaliteye en fazla önem veren Avrupa ülkelerine ve ABD’ye gönderiyoruz" dedi.

Tekstilde, hazır giyimde, beyaz eşyada, otomotivde, Avrupa’nın en önemli tedarikçi ülkesi haline gelindiğini anlatan Hisarcıklıoğlu,"Tüm bunları, ticaretle, girişimcilikle sağladık. Zira doğal kaynaklar, halkaları zengin etmez. Sadece devletleri zengin eder. Refahı topluma yaymanın ve kalıcı hale getirmenin yolu, ticareti ve girişimciliği teşvik edip, artırmaktır. İkinci önemli konu vizeler. Ticaret için ziyaret lazım. Ziyaret olursa, ticaret de, ortaklıklar da, yatırımlar da artar. İnsanlar girip çıkarken zorlandıkları ülkelerle değil, en rahat ulaşabildikleri ülkeleri tercih ederler. Ama biz daha en başından vize koyarak ziyareti engelliyoruz. Ziyareti zorlaştırınca da, ticareti ve yatırımları da zorlaştırmış oluyoruz. Üstelik biz kardeşiz diyoruz. Bizim kültürümüzde kardeşler, birbirinin evine vize alıp değil, selam verip girer. Bu yanlışa artık son vermek durumundayız. Bu konuyu, hepimiz ülkelerimizde, hükümetlerimiz nezdinde gündeme getirmemiz gerekir" diye konuştu.