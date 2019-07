TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de açılışlara katıldı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de havacılık sektörü için parça üreten fabrika ile Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi'nin yeni bina açılışına katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de bir dizi açılış programına katıldı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi içinde faaliyet gösteren ve havacılık sektörü için parça üreten fabrikanın açılışına katılan Hisarcıklıoğlu, daha sonra Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi'nin Körfez ilçesinde inşa ettirdiği yeni binanın açılış törenine katıldı.

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel'in programın açılış konuşmasını yapmasının ardından kürsüye gelen Hisarcıklıoğlu, "Denizcilik, küresel ticarette en stratejik sektörler arasında. Ülkemizin de yıldız sektörlerinden biri. Bizler, 'lider denizci ülkeler' arasına girmek istiyoruz. Bu elbette kolay bir iş değil. Zira küresel rekabetin ve hatta acımasız rekabetin, en üst seviyede görüldüğü sektör, denizciliktir. Hem ayakta kalacaksın, hem de ülkemiz bayrağını tüm denizlerde dalgalandıracaksın. Dolayısıyla, burada sektörümüzü temsil eden tüm denizcilerimiz de ayrı bir tebriği hak ediyor" dedi.

'TÜRK DENİZCİLİĞİ BÜYÜK BİR İVME YAKALADI'

Türk denizciliğinin Deniz Ticaret Odaları'nın çalışmaları sayesinde ilerlediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Türk denizciliği, son dönemde uygulanan doğru politikalarla, büyük bir ivme yakaladı. Deniz Ticaret Odamız, Tamer Kıran Başkanımızın liderliğindeki çalışmalarıyla, devletimizin denizcilik sektörüne daha fazla katkı ve destek vermesini sağladı. Böylece denizciliğimiz dünyada ilk 15 ülke arasına girdi. Deniz ticaret filomuz büyüdü. Faal tersane sayımız arttı. Gemi inşa sanayinde, dünyada tanınan marka haline geldik. Her türlü gemiyi anahtar teslim yapacak durumdayız. Sadece kendimize yeterli olmanın ötesinde, bütün dünyaya her tür gemi ihraç edebilir hale geldik. Bu çok önemli bir başarı ve alacağımız daha çok mesafe de var" diye konuştu.

'DENİZCİLİK MİLLİ SERVETİMİZ'

Denizcilik sektörünün önemine değinen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Denizcilik aynı zamanda milli varlığımız ve milli servetimiz. Denizcilik sektörümüzün canlılığını ve işlerliğini korumalıyız. Yoksa artan dış ticaret hacmi, yabancı taşıma şirketlerine yarayacak. Her sene navlun için ödediğimiz para, 5 milyar dolara yakın. Bu kadar büyük tutar, niye her sene yurt dışına gitsin? Hem bir taraftan cari açık veren bir ülke olacağız, hem de 5 milyar dolar yurt dışına gidecek. Bu parayı neden bizim denizcilerimiz kazanmasın? Niye ülkemizde, milli şirketlerimizde kalıp, ülkemiz ekonomisine kazandırılmasın? İhracat hedefine uygun şekilde, gemi inşa sanayimizi, deniz filomuzu, tersanelerimizi, limanlarımızı daha da fazla büyütmeli, güçlendirmeliyiz ve desteklemeliyiz. Deniz Ticaret Odamızın kaptanlığında, tüm bu konularda hükümetimiz ile istişare içindeyiz"

'KOCAELİ AYNI ROTTERDAM GİBİ ROL OYNAYABİLİR'

Kocaeli'nin liman kenti olarak dünya ticaretine büyük bir etkisi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Kocaeli, sanayimizin üretim ve ihracat üssü. Avrupa'nın en büyük liman kentlerinden biri. Dünya ticaretine yön veren başlıca şehirler arasında Kocaeli gelmekte. Yılda ortalama 10 bin gemi ağırlamaktayız Kocaeli'de. İrili ufaklı 35 liman tesisi, 72 milyon ton elleçlemeyle, Avrupa'nın en büyük 7. kargo limanı konumundayız. İzmit Körfezindeki limanlar henüz yarı kapasiteyle çalışıyor. Buradaki yük elleçleme kapasitemiz, rahatlıkla ikiye katına çıkabilir, 150 milyon tona gelebilir. Kocaeli, dünyada aynı Rotterdam gibi rol oynayabilir. Bunun için devletimizden limanların demir yolu bağlantılarını tamamlamasını istiyoruz. Bu taşımaları eğer demir yoluna aktarabilirsek, İzmit Körfezi'nin taşıdığı mal miktarı artacak, kamyon trafiği de azalacak" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele keserek binanın açılışını yapmasının ardından program sona erdi.