TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de açılışlara katıldı

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel'in programın açılış konuşmasını yapmasının ardından kürsüye gelen Hisarcıklıoğlu, "Denizcilik, küresel ticarette en stratejik sektörler arasında. Ülkemizin de yıldız sektörlerinden biri. Bizler, 'lider denizci ülkeler' arasına girmek istiyoruz. Bu elbette kolay bir iş değil. Zira küresel rekabetin ve hatta acımasız rekabetin, en üst seviyede görüldüğü sektör, denizciliktir. Hem ayakta kalacaksın, hem de ülkemiz bayrağını tüm denizlerde dalgalandıracaksın. Dolayısıyla, burada sektörümüzü temsil eden tüm denizcilerimiz de ayrı bir tebriği hak ediyor" dedi.

'TÜRK DENİZCİLİĞİ BÜYÜK BİR İVME YAKALADI'

Türk denizciliğinin Deniz Ticaret Odaları'nın çalışmaları sayesinde ilerlediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Türk denizciliği, son dönemde uygulanan doğru politikalarla, büyük bir ivme yakaladı. Deniz Ticaret Odamız, Tamer Kıran Başkanımızın liderliğindeki çalışmalarıyla, devletimizin denizcilik sektörüne daha fazla katkı ve destek vermesini sağladı. Böylece denizciliğimiz dünyada ilk 15 ülke arasına girdi. Deniz ticaret filomuz büyüdü. Faal tersane sayımız arttı. Gemi inşa sanayinde, dünyada tanınan marka haline geldik. Her türlü gemiyi anahtar teslim yapacak durumdayız. Sadece kendimize yeterli olmanın ötesinde, bütün dünyaya her tür gemi ihraç edebilir hale geldik. Bu çok önemli bir başarı ve alacağımız daha çok mesafe de var" diye konuştu.

'DENİZCİLİK MİLLİ SERVETİMİZ'

Denizcilik sektörünün önemine değinen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Denizcilik aynı zamanda milli varlığımız ve milli servetimiz. Denizcilik sektörümüzün canlılığını ve işlerliğini korumalıyız. Yoksa artan dış ticaret hacmi, yabancı taşıma şirketlerine yarayacak. Her sene navlun için ödediğimiz para, 5 milyar dolara yakın. Bu kadar büyük tutar, niye her sene yurt dışına gitsin? Hem bir taraftan cari açık veren bir ülke olacağız, hem de 5 milyar dolar yurt dışına gidecek. Bu parayı neden bizim denizcilerimiz kazanmasın? Niye ülkemizde, milli şirketlerimizde kalıp, ülkemiz ekonomisine kazandırılmasın? İhracat hedefine uygun şekilde, gemi inşa sanayimizi, deniz filomuzu, tersanelerimizi, limanlarımızı daha da fazla büyütmeli, güçlendirmeliyiz ve desteklemeliyiz. Deniz Ticaret Odamızın kaptanlığında, tüm bu konularda hükümetimiz ile istişare içindeyiz"