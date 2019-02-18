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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Malatya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışına katıldı ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile ziyaretlerde bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya'da TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışına katıldı ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı (TBB) Hüseyin Aydın ile çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, merkez Yeşilyurt ilçesinde TOBB tarafından yaptırılan Anadolu imam hatip lisesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Vali Aydın Baruş ve öğrencilerle kurdele kesti.

Daha sonra okulu gezen Hisarcıklıoğlu ve Baruş, öğrencilere Nurettin Topçu'nun "Ahlak" adlı kitabını dağıttı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışın ardından Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Gürkan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"na katılmak için kente geldiklerini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı da makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu ve Aydın, ardından Vali Aydın Baruş ile makamında bir araya geldi.

Ziyaretlerde, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da yer aldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Malatya'da

- Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışına katıldı ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile ziyaretlerde bulundu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya'da
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Malatya Rifat Hisarcıklıoğlu TBB Başkanı Hüseyin Aydın TOBB

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