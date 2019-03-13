TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ömürlerini insan sağlığına adayanların bayramını kutluyorum. Bir ülkenin sağlık konusundaki gelişmişliği, o ülke için en güzel medeniyet göstergesidir” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu mesajında, “İnsanı sağlıklı bir şekilde yaşatabilmek gayesiyle gece gündüz demeden çalışanlara her birimiz gönülden teşekkür borçluyuz. Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlamasının yıl dönümü olarak da kabul edilen 14 Mart Tıp Bayramı, bu teşekkürün ifadesi için en güzel vesiledir. Yıllar önce kurduğumuz TOBB ETÜ Hastanemiz de camia olarak bu alanda insan ve teknoloji gücüne yapılan yatırımlara atfettiğimiz önemin bir göstergesidir. İlk kurulduğu günkü gibi bugün de esas hedefi alanının en iyisi olabilmektir. Bu anlamlı ve güzel gün vesilesiyle Türk iş dünyası adına başta kıymetli doktorlarımız olmak üzere sektör çalışanlarına bir kez daha şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

