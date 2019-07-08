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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sivas'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:36 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas'ta 'Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü' imza törenine katıldı.

Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA) - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas'ta 'Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü' imza törenine katıldı. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklığlu ilk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Hisarcıklıoğlu'na Vali Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl anısına hazırlanan özel pulu hediye etti. Ziyarette 80 milyon Türk milletinin Sivaslılara müteşekkir olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu daha sonra Dr. Hasan Canpolat Salonu'nda düzenlenen Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü imza törenine katıldı. Sivas'ta kendilerine gösterilen ev sahipliğine teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, protokolü imzalanan projenin Sivas Ticaret Borsası'nın yıllardır hayali olduğunu belirtti. Sivas için bir vizyon projesi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu vizyondan dolayı Ticaret Borsamızı kutluyorum. Bunun gerçekleşmesi vizyoner iki insanın göreve gelmesiyle gerçekleşti. Burada sayın valimizin ve belediye başkanımızın çok büyük katkıları var. Eğer onların katkısı olmasa Sivas Ticaret Borsamızın Sivas ekonomisine kazandıracağı Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsasının bugün imzasını gerçekleştiremezdik. TOBB olarak da kanunlar ve bize verilen yetki çerçevesinde biz de buraya katkı yapmak isteriz. Sivas adına böyle bir işe imza attığınız için teşekkür ediyorum" dedi. İmzalanan protokol kapsamında Sivas'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, çiftçilerin korunması gayesiyle Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası tesislerinin yapılması ve işletilmesi amaçlanıyor. Programdan sonra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi'ni gezdi. Sivas Ticaret Borsası'nı da ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Başkan Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

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