TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sivas'ta (2)

ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası ziyaretinin ardından Toptancılar Sitesi'nde yapılan Laboratuvar ve Depoculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Hisarcıklıoğlu, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Sivas'a Değer Katanlar' ödül törenine katıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, 100'üncü yıl kutlamalar nedeniyle Sivas'a gelmek istediğini belirterek,"İstiklal Mücadelesi ve bağımsızlık ateşi, Sivas Kongresi'nde doğdu. Dolayısıyla, ben Sivas'ı; umudun ve milli iradenin şehri olarak görüyorum. Sivas olmasaydı, Türkiye olmazdı, Türk milleti var olmazdı. 82 milyon ve gelecek nesiller bunu bilmeli. Sivas'a ve ecdadınıza müteşekkir olmalı" dedi.

Ordu'yu Sivas'a bağlayacak olan yolun tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bu bizim için, Sivas için çok önemli. Bir zamanlar biz Kayseri'ye denizi getiriyorduk ya, Sivas'a deniz gelmiş olacak. Bu sanayi için, üretim için olmazsa olmazımız. Onun için bizim ihracat yapmamız kolaylaşacak, maliyetlerimiz düşecek. Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyoruz. Ama bizim Ordu'ya bağlanmamız demek bütün dünyanın Sivas'a bağlanması demek" diye konuştu.