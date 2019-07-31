HABER

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ticaret, en büyük barış ve refah kaynağıdır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:38 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ticaret, en büyük barış ve refah kaynağıdır. Biz de önce, ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kendisinin ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ev sahipliği yaptığı Türk Ticaret ve Sanayi Odası - Türk Odalar Birliği 1. Genel Kurulunda konuştu. Türk TSO kuruluş tüzüğünü Mayıs ayında imzaladıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “İlk fazda, Türk TSO, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’dan oluşacak. Sonra daha başka katılımlar da olabilir. Bu 6 ülke, 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklük ve 160 milyonluk bir nüfus demek” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, Kazak-Atemeken, Kırgız, Türkmen, Özbek Odaları ile birlikte, ikili olarak, Ticaret ve Sanayi Oda Forumlarını kurduklarını vurgulayarak, tecrübelerini bu alanda da paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.
Kalkınma için doğal kaynaklara sahip olmanın yeterli olmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, ekonomiyi çeşitlendirmek gerektiğini belirterek, “Bunun için, sanayi ve ticarete yönelerek, girişimciliği güçlendirmeliyiz. Ülkelerimizi, halklarımızı, daha zengin kılmanın tek yolu budur. Bu süreçte ilk olarak, aramızdaki ticaret hacmini artırmalıyız” şeklinde konuştu.
Gümrük geçişleri konusunun ticarette önemli olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “Tarihi İpekyolu üzerinde oturuyoruz. TOBB olarak, bunları yenileme ve işletme konusunda, büyük tecrübemiz ve başarımız var. Devletimize tek kuruş harcatmadan, Türkiye’nin en büyük 10 kara gümrük kapısını yeniledik. Yaptığımız projeler, Birleşmiş Milletler tarafından da başarı hikâyesi olarak kabul edildi ve dünyaya örnek gösterildi. Bu konudaki tecrübemizi sizlere aktarmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Türkiye için önem verdikleri bir diğer konunun girişimcilik olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, turizmde son 2 yılda büyük bir ilerleme gösterdiklerini söyleyerek, “Dünyanın ilk 6 turizm destinasyonu arasına girdik. Yurt dışı müteahhitlik sektöründe, dünyada 2. sıraya yükseldik. Müteahhitlerimiz bugüne kadar 400 milyar dolarlık projeyi başarıyla üstlendiler. Dünya markası haline geldiler. Küresel ekonomiye entegre olmanın, uluslararası ticarete ve küresel rekabete açılmanın, ne kadar önemli olduğunu gördük” ifadelerini kaydetti.
Bugüne kadar yaptıkları faaliyetlere değinen Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Son 20 senede, ülkemize gelen uluslararası sermaye 210 milyar doları aştı. Yine bakın, 2 büyük dünya savaşı sonrası harabeye dönen Avrupa, nereden nereye geldi. Kendi aralarında ekonomik birlik kurdular. Aralarındaki ticareti geliştirdiler. Hep birlikte büyüdüler ve zenginleştiler.
Ticaret, en büyük barış ve refah kaynağıdır. Biz de önce, ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. AB benzeri bir başarı hikâyesini, biz de yazmalıyız. Türk İş Konseyini ve Türk TSO’yu, bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak, stratejik önemde adımlar olarak görüyorum. Böylece, aramızdaki dayanışma daha da artacak ve yeni işbirliği imkânları gelişecektir. İnanıyorum ki, el ele verirsek, hükümetlerimiz ve iş dünyası birlikte çalışırsa, yeni başarı hikâyelerini, Türk dünyası da yazacaktır.”
Konuşmanın ardından Türk Ticaret ve Sanayi Odasının merkezinin açılış kurdelesi kesildi. Genel Kurula Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası Başkanı Ablay Myrzahhmetov, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Sharshekeev katıldı.

PARTNERBu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...Bu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...
21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu
Fransızlardan İznik Gölü araştırmalarına 410 bin Euro destekFransızlardan İznik Gölü araştırmalarına 410 bin Euro destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

İstanbul'da yolcular otobüs şoförünü darp etti

Yer: İstanbul! Yolcular otobüs şoförünü darp etti

Doğa tutkusu Teksas'tan Zeytinliova'ya getirdi

20 yıllık işini bıraktı, Teksas'a gitti! Geri döndüğündeyse...

Son dakika! Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Haydarpaşa'da kilise kalıntıları ortaya çıktı

Kazdıkça tarih fışkırıyor! Haydarpaşa'da bu sefer ise...

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Göç İdaresi'nden açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.