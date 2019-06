TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na İspanya Sivil Liyakat Nişanı

"Bugün Ankara Ticaret Odası’nın gurur günüdür" "Bugün Ankara Ticaret Odasının gurur günüdür" diyen ATO Başkanı Gürsel Baran, "Temelinde Ankara Ticaret Odasının da bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın İspanya Kralı’ndan aldığı Sivil Liyakat Nişanı Payesi tüm ülkeyi olduğu gibi bizleri ve odamızı da ziyadesiyle mutlu etmiştir. TOBB Başkanı aynı zamanda ATO’nun da meclis üyesidir. Bu yüzden Ankara Ticaret Odası’nın bugün gurur günüdür. Bu ödülü tabii ki her iki ülke arasındaki ekonomik ve dostluk anlamındaki katkılarından dolayı almıştır Rifat Başkanımız. Bundan sonraki yaşamında da kendisine başarılı bir yol diliyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye’yi temsil edecek yegane kişi"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Hisarcıklıoğlu’yla ilgili her şeyin iyisine layık olduğunu vurguladı. Palandöken, "Toplumsal barışı sağlayan ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirebilen böylelikle ülkemizin temsilinde İspanya Nişanı alan kardeşimizi kutluyorum. Önemli bir günün eşiğindeyiz. Rifat Hisarcıklıoğlu, takdir ettiğimizin üstünde iyi bir aile reisi, iyi bir iş insanı ve Türkiye’yi bu konuda temsil edecek yegane kişi. Rifat Bey, her şeyin iyisine ve güzeline layık" diye konuştu.

"Hisarcıklıoğlu her zaman adaletli oldu"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bu salonda bulunan kalabalıktan ve Rifat Hisarcıklıoğlu’yla çıkarlarımız ayrı. Ben işçilerden, yoksuldan ve fakirden yanayım. Temsil ettiğim kitle bu. Her ne kadar çıkarlarımız zaman zaman ayrı düşse de Rifat Hisarcıklıoğlu her zaman adaletli oldu. İspanya Kralı, büyükelçi isabetli bir iş yaptılar, hepsine saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.