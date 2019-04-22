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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan 23 Nisan mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:21 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
TOBB Başkanı M. Fırat Hisarcıklıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Canları pahasına, vatanımız için kurtuluş mücadelesi veren ve bu gurur gününü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarına şükran ve minnet duyuyoruz. Milli egemenlik ülkemiz için vazgeçilmez bir yönetim biçimidir” dedi.
Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere de yer verdi:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve milli egemenliğin kabulünün 99’uncu yıldönümünü coşku ve sevinçle kutluyoruz. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olmanın da gururunu yaşıyoruz. Milli egemenlik ve demokrasi değeri ile büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir. Yüce Atatürk’ün de söylediği gibi özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Bağımsızlık mücadelemizin hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve gelecek nesillerin önüne en büyük hedef olarak konulmuştur. Bu hedef yolunda; bizler de iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak, istihdamı ve üretim gücümüzü büyütmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha can-ı gönülden kutluyorum.”

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