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TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı M.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos’un dünyada eşi benzeri olmayan bir kararlılığın ve inancın eseri olduğunu belirterek, “Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde elde edilen bu zaferin dünyada bir emsali yok. 30 Ağustos 1922, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilan edildiği tarihtir” dedi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk ordusunun işgalci güçleri Anadolu’dan temizlemek için 26 Ağustos’ta Afyon’da başlattığı Büyük Taarruz’da Dumlupınar’da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün idaresinde düşmanların imha edilerek zafere ulaşıldığını belirten Hisarcıkoğlu, “Bu büyük zafer, milletimizin birlik ve beraberliği ile karakterinin resmidir. Hepimiz için gurur günüdür. Necip milletimiz tarih boyunca bayrak, vatan ve bağımsızlık gibi değerlerinden asla vazgeçmemiştir. Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde gözünü hiçbir şeyden sakınmamıştır” ifadelerini kullandı.
30 Ağustos’un dünyada eşi benzeri olmayan bir kararlılığın eseri olduğunu vurgulayan Hisarcıkoğlu, “Bu kutsal değerlerimiz ve geleceğimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkânların temellerini atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize şükran ve minnet duymaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

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