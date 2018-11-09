HABER

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:03 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem, saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyeti, ilke ve hedefleri doğrultusunda güçlü kılmak ve Türkiye'yi daha ileri seviyelere ulaştırmak için çabamız devam edecektir." ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Hisarcıklıoğlu, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlandığı günün 80. yıl dönümünde özlem, saygı ve rahmetle andıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye'ye inançlarını ve ülkeye hizmet etme kararlılıklarını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının, Atatürk'ün özel sektöre olan güvenini boşa çıkarmayacağının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bağımsızlık savaşımızın ardından en büyük mücadelemiz, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerinedir. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için yorulmaksızın gayret etmek, çalışmak ve üretmekle sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyeti, ilke ve hedefleri doğrultusunda güçlü kılmak ve Türkiye'yi daha ileri seviyelere ulaştırmak için çabamız devam edecektir. İş dünyamız adına, bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun."

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Temel Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajıTemel Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı
Rektör Şafak Ertan Çomaklı’nın 10 Kasım mesajıRektör Şafak Ertan Çomaklı’nın 10 Kasım mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu 10 Kasım 10 Kasım Atatürk Haftası mesajı

En Çok Okunan Haberler

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Koç Holding'ten duygusal 10 Kasım videosu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 10 Kasım mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan 10 Kasım mesajı

Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal'dan 10 Kasım mesajı

Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Hasan Ali Kartal'dan 10 Kasım mesajı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten 10 Kasım mesajı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.