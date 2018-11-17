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TOBB ETÜ'de mezuniyet ve akademik yıl açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 12:45 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı'nı hayata geçirdik. Programla bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından gelen tam 132 öğrencimiz TOBB ETÜ'lü oldu"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) İş Dünyası Burs Programı'nı hayata geçirdik. Programla bu yıl, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tam 132 öğrencimiz TOBB ETÜ'lü oldu." dedi.

TOBB ETÜ'nün 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyeti ile 2018-2019 akademik yılı açılış töreni, üniversitenin spor salonunda gerçekleştirildi.

Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı da olan Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, eğitime yatırımın, ülkeye yapılan en büyük hizmet olduğunu söyledi.

Dünyanın en iyi, genç üniversiteleri arasına girdiklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Times Higher Education'ın verilerine göre, dünyada 2000'den sonra kurulan milenyum üniversitelerinin arasına Türkiye'den girmeyi başaran tek üniversiteyiz." diye konuştu.

Başarının anahtarını, "durağan olanı kabul etmemek ve değişime açık olmak" olarak ifade eden Hisarcıklıoğlu, girişimcik ruhunun eski köye yeni adet getirmek olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ'nün, dünyaya teknoloji ihraç eden bir üniversite haline geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde Biyomedikal Mühendisliği bölümümüzden Dr. Ersin Emre Ören'in, ABD'de iki üniversiteyle birlikte yaptığı çalışma Nature Nanotechnology dergisinde yayımlandı. Hocamın ekibiyle birlikte icat ettiği 'nano ölçekli biyo-dedektör', insan DNA'sından elektrik akımı geçirerek kanseri daha erken tespit edebilmenin önünü açacak. Gördüğünüz gibi attığımız tohum tuttu."

- Yeni burs programı

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak istediklerini, bu nedenle yıl içinde yeni bir uygulama başlattıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilerimizi TOBB ETÜ'lü yapmak için elimizi taşın altına koyduk. TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı'nı hayata geçirdik. Programla bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından gelen tam 132 öğrencimiz TOBB ETÜ'lü oldu." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, mezunlarından yüzde 85'inin bir yıl içinde işe yerleştiklerini kaydetti.

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak da iş dünyasının ihtiyaçlarını ve küresel rekabet koşullarını dikkate alarak lider, girişimci ve yenilikçi öğrenciler yetiştirdiklerini söyledi.

Törene katılan eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek dereceye giren öğrencilere plaket verdi. Tören sonunda öğrenciler keplerini fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

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