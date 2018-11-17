TOBB ETÜ'de mezuniyet ve akademik yıl açılış töreni

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) İş Dünyası Burs Programı'nı hayata geçirdik. Programla bu yıl, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tam 132 öğrencimiz TOBB ETÜ'lü oldu." dedi.

TOBB ETÜ'nün 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyeti ile 2018-2019 akademik yılı açılış töreni, üniversitenin spor salonunda gerçekleştirildi.

Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı da olan Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, eğitime yatırımın, ülkeye yapılan en büyük hizmet olduğunu söyledi.

Dünyanın en iyi, genç üniversiteleri arasına girdiklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Times Higher Education'ın verilerine göre, dünyada 2000'den sonra kurulan milenyum üniversitelerinin arasına Türkiye'den girmeyi başaran tek üniversiteyiz." diye konuştu.

Başarının anahtarını, "durağan olanı kabul etmemek ve değişime açık olmak" olarak ifade eden Hisarcıklıoğlu, girişimcik ruhunun eski köye yeni adet getirmek olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ'nün, dünyaya teknoloji ihraç eden bir üniversite haline geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti: