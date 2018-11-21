TOBB kanunda değişiklik teklifinin 1. maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda Değişiklik Yapan Teklifin 1. maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. AA'nın haberine göre; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Teklifle kişilerin siyaset yapmasını yasaklamayı değil siyasette yarışı engelleyen bir düzenlemeyi ortadan kaldırdıklarını belirten Elitaş, herhangi bir sivil toplum örgütünün yönetim kurulu başkan ve üyelerinin siyasette yarışabilmesinin önünü açtıklarını ifade etti. Siyaset yapma yasağının, Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesinde açıkça düzenlendiğine dikkati çeken Elitaş, şu anda herhangi bir oda başkanı, yönetim kurulu üyesinin bir siyasi partiye üye olmasında sakıncanın olmadığını söyledi. Elitaş, "Odalar Birliğine siyaset girecek" eleştirilerine katılmadığını vurgulayarak, yaptıkları düzenlemenin anayasanın 67. maddesine aykırı olmadığını, 298 sayılı kanunu baypas etmediğini vurguladı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, ilgili kanunda, "Oda, borsa ve birlik organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremez ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propaganda yapamazlar." hükmünün yer aldığını anımsatarak, "Oldu olacak bu maddeyi de kaldırın da odalara siyaset tamamen girsin. Yine aynı maddede milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilenlerin oda, borsa ve birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona ereceği hükmü var. Bu maddelerle oda, borsa, birlik organlarındaki görevler ile siyaset arasında kesin bir çizgiyle siyasetin bulaştırılmaması gaye edinilmiştir. Yapılan değişiklikle temsil edilen kurumlara siyasetin baskı kurması ve nüfuz etmesi çok daha bariz bir şekilde gün yüzüne çıkacaktır." diye konuştu. Kazanamayıp geri dönen başkan veya yönetim kurulu üyelerinin siyasileşeceğini, üyelerine tarafsız ve aynı gözle hizmet edemeyeceğini savunan Öztürk, odaların siyasetin oyuncağı olmadığını söyledi. Öztürk, oda ve borsa başkanlığına geri dönüşün atamayla değil, tekrar seçimle olması gerektiğini belirtti.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞMEMELİYİZ" MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Mesela belediye başkanları milletvekili olmak, belediye meclisüyeleri milletvekili olmak veya belediye başkanı olmak için istifa ediyor; parti il başkanları, ilçe başkanları istifa ediyor, diğer sivil toplum örgütlerinden de istifa edenler var. Bununla ilgili bir genişleme yapılsa iyi olur. Yasal düzenleme yapılırken keşke geniş kitlelere ve birçok sivil toplum örgütüne imkan tanıyacak şekilde hazırlansa iyi olurdu. Bu haliyle adrese teslim bir kanun teklifi oluyor." değerlendirmesinde bulundu. Enginyurt, 31 Mart'taki seçimin, Türkiye'nin kaderi açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Seçimlerde bunlar kötü sonuç alsa da biz de bunları eleştirmeye başlasak" diye heyecanla bekleyenlerin bulunduğunu söyledi. Enginyurt, "Bunları sevindirmemek lazım. Bunlar sevinirlerse bizi burada rahat bırakmazlar, bunlar bizi çok huzursuz ederler. Huzursuz olmamak için Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerde yüzde 50'nin altına düşmemeliyiz, yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla 24 Hazirandaki Cumhur İttifakı'nın millet tarafından kabul görülen bir ittifak olduğunu, bütün Türkiye'ye yeniden o heyecanı yaşatmalıyız." dedi.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, kamu kurumu niteliğinde 21 meslek örgütü bulunduğunu, bunlardan sadece TOBB'u, esnaf ve sanatkarlar odasını öne çıkararak bir düzenleme yapılmasının eşitliğe ve hukuka aykırı olduğunu savundu. TOBB ve TESK'in asli görevinin siyaset yapmak olmadığını ifade eden Arslan, "Burada bir haksızlık, eşitsizlik, tamamen meslek örgütlerini siyasallaştırmaya yönelik, meslek örgütlerinin tam ortasına siyaseti oturtmaya yönelik ve meslek örgütlerini siyasi amaçlı kullanmaya yönelik bir düzenleme var." diye konuştu. "DEMOKRASİMİZİ DAHA GÜÇLÜ KILACAK" AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, esnaf ve sanatkarın, ülke ekonomisi açısından çok önemli bir işlevi yerine getirdiğine işaret ederek, esnaf ve sanatkarın aileleri ve çalışanlarıyla birlikte ülke nüfusunun beşte 1'ini oluşturduğunu anlattı. Türkiye'nin ekonomik saldırılar karşısındaki başarısında esnafın ve iş dünyasının çok büyük katkısı olduğunu dile getiren Özkan, şöyle konuştu: "Ülkemizin ekonomik, toplumsal ve siyasal hayatında göz ardı edilemeyecek yere sahip esnaf ve sanatkarımız, bu meslek kuruluşlarımızın temsilcilerinin bugün ülkenin siyasetini belirleyen bir yerde olması ve sorumluluk alması hususunda yapılacak her kanuni düzenleme demokrasimizi daha güçlü kılacaktır. Bu kanuni düzenlemeyle umuyoruz ki en kısa zamanda esnaf ve sanatkarımız ülke ekonomisi için de temsil ettiği güçlü varlığının sosyal ve siyasal yaşamında da hak ettiği yerini almasının önünü açacaktır."

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, seçim dönemlerinde sıkça yaşanan bir kargaşanın daha önüne geçmek adına, yerel seçimlerin arifesinde önemli bir düzenleme yaptıklarını vurguladı. Tin, sivil toplum kuruluşları için bu teklifin gecikmiş de olsa bir zaruret olduğunu kaydetti. Teklif üzerine İYİ Parti adına söz alan Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, hükümeti eleştirerek, "Birlik, beraberlik ve ülke çıkarlarına örgütlenmiş bir kurumun başkan ve üyelerini siyasete çekmek istiyorsunuz. Siyasetten bu kadar mı tıkandınız ki gözünüzü bunlara diktiniz? Birlik, oda, borsa, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin siyasallaştırılmasıyla bu kurumları politikaya sokarak mensuplarının birbiriyle ve halkla olan ilişkilerini bozacaksınız." diye konuştu. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise parti olarak kanun teklifini destelediklerini dile getirdi. Sedef, "Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanun teklifini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Seçilme hakkının demokrasinin bir gereği olduğunu, resmi kurumlarda çalışan memur kardeşlerimize verilen bu hakkın meslek kuruluşlarına da tanımasının gerekliliğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.