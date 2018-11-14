HABER

TOBB Kanunu'ndaki değişiklik teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 14:12 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Tarafsız bir şekilde sanayicilere, iş adamlarına, üreticilere hizmet vermesi gereken odalar ve borsaları siyasetin tam içine çekmek kabul edilemez"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, odalar ve borsaların tarafsız şekilde sanayicilere, iş adamlarına ve üreticilere hizmet vermesi gerektiğini belirterek, "Odalar ve borsaları siyasetin tam içine çekmek kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, bir grup AK Partili milletvekilinin TOBB Kanunu'nda değişiklik teklifini Meclise sunduğunu anımsattı.

Teklife tepki gösteren Ağbaba, 5174 Sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu"na göre "milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilenlerin oda, borsa ve birlik organlarındaki görevlerinin kendiliğinden sona ereceği"nin yazdığına dikkati çekti.

Bu kanunda "Oda, borsa ve birlik organlarının seçimlerinde siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluşları aday gösteremezler ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propaganda yapamazlar." ifadesine yer verildiğini aktaran Ağbaba, şunları kaydetti:

"Yasa açıkça oda ve borsaların siyasetten uzak kalmasını emretmiştir. Hem siyasetçilerin oda ve borsaların işine karışmasını yasaklamış hem de oda ve borsa başkan ve yöneticilerinin siyaset yapmasını yasaklamıştır. Ancak AKP, üniversiteler, adliyeler, milli eğitim, sağlık gibi alanlarda olduğu gibi odalar ve borsaları da kendi arka bahçesi haline getirmek istiyor. Tarafsız bir şekilde sanayicilere, iş adamlarına, üreticilere hizmet vermesi gereken odalar ve borsaları siyasetin tam içine çekmek kabul edilemez."

YILLAR GEÇTİ! Bu heykellerin sırrı çözülemiyorYILLAR GEÇTİ! Bu heykellerin sırrı çözülemiyor
CHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli olduCHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli oldu
KKTC bağımsızlık bildirgesini yazan Ertuğ: Alternatifleri denemenin zamanı geldiKKTC bağımsızlık bildirgesini yazan Ertuğ: Alternatifleri denemenin zamanı geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Türk futbolunu sarsacak takas!

Türk futbolunu sarsacak takas!

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı!

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı!

CHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli oldu

CHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli oldu

CHP'den son dakika Mansur Yavaş açıklaması

CHP'den son dakika Mansur Yavaş açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

Erdoğan kararını verdi! Başkanlar kamuoyuna açıklama yapacak

Erdoğan kararını verdi! Başkanlar kamuoyuna açıklama yapacak

CHP-İYİ Parti ittifakı yerel seçimde hangi belediyeleri kazandırır?

CHP-İYİ Parti ittifakı yerel seçimde hangi belediyeleri kazandırır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.