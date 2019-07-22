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TOBB, oda ve borsalarca desteklenen okullarda doluluk oranı yüzde 98’i geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen 81 ildeki okulların kontenjanları doldu.Protokol kapsamındaki Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim süreçleri yabancı dil ağırlıklı yürütülüyor, AR-GE ve tasarım beceri atölyeleri kuruluyor ve başarılı öğrencilere burs imkânı sağlanıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen 81 ildeki okulların kontenjanları doldu.
Protokol kapsamındaki Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim süreçleri yabancı dil ağırlıklı yürütülüyor, AR-GE ve tasarım beceri atölyeleri kuruluyor ve başarılı öğrencilere burs imkânı sağlanıyor. TOBB ETÜ uzmanları meslek derslerini koordine ederek öğrencilere TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye firma ve işletmelerde işbaşı eğitimleri verilmesi sağlanıyor ve mezunların TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye firma ve işletmelerde istihdamı destekleniyor.
Protokol kapsamında belirlenen, TOBB, Oda ve Borsalar tarafından desteklenen motorlu araçlar teknolojisi alanından uçak bakım alanına birçok alanda eğitim veren 81 ildeki 81 okuldan 77’sinin kontenjanları tamamen doldu. Protokol kapsamındaki tüm programların ortalama doluluk oranının yüzde 98,61 olduğu belirlendi.

Hisarcıklıoğlu’ndan Milli Eğitim Bakanı’na teşekkür
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitim ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon ve iş birliğinin yürütüldüğünü belirterek sanayicinin yakın zamanda bu iş birliğinin meyvelerini toplayacağını söyledi.
Hisarcıklıoğlu 2023 Eğitim Vizyonu’nda mesleki ve teknik eğitime geniş yer verilerek, yeni bir yol haritası sunulmasından ve iş birliği projeleri başlatılmasından memnun olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür etti.
TOBB’a bağlı 81 ildeki oda ve borsaların bu projede büyük bir rol üstlendiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Onların da destekleriyle bu okullarda üretimin merkezinde yer alacak gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştireceğiz” dedi.

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