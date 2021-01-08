TOBB Şikago’da Türkiye Ticaret Merkezi Açtı

2020 yılında Türkiye’den ABD’ye yapılan ihracatın Corona virüsü salgınına rağmen yüzde 13 artarak, 10 milyar doları geçtiğini söyleyen Ruhsar Pekcan, ABD’nin çok büyük bir pazar olduğuna vurgu yaptı.

ABD’nin, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sıraya ulaştığını dile getiren Pekcan, ‘’Şimdi bu başarıyı sürdürülebilir kılmak gerekli. Açılış zamanlamasının oldukça yerinde olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

TOBB Genel Merkezi ve Şikago Türkiye Ticaret Merkezi’nde düzenlenen ortak açılış törenine Ankara’dan video-konferans aracılığıyla katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, merkezin, küresel rekabette yeni, farklı yol ve yöntemlere duyulan ihtiyaçlar sonucu kurulduğunu söyledi.

‘Turkish Trade Center Chicago’ ismiyle hizmet verecek olan merkez, Türk işadamlarına ABD’de her aşamada “tek-durak ofis” prensibiyle yardımcı olacak.

TOBB’un Türkiye Ticaret Merkezleri mevzuatı kapsamında yurt dışında açtığı ilk ticaret merkezi olma özelliğini taşıyan bu merkezle, Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacminin arttırılması hedefleniyor.

Şikago’nun bulunduğu Illinois’nin Amerika’nın en çok ithalat yapan beşinci eyaleti olduğunu söyleyen Pekcan, merkezin Amerika’nın en önemli fuar merkezleri ve otomotiv tesislerine yakın konumuyla önemli bir noktada olduğunun altını çizdi.

Pekcan, merkezin, kimya, otomotiv aksam parçaları, çelik, mobilya ve konfeksiyon başta olmak üzere Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin geliştirilmesinde öncelik verilen sektörlere katkısı olacağını ifade etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da merkezin ofis ve depo gibi fiziki imkanların yanı sıra Türk şirketlerinin ABD’de ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmeti sunacağını söyledi.

Merkezin, Türk şirketlerine kuruluşlarından, satış ve pazarlamaya, dağıtım ve lojistik işlerine kadar tüm işlerinde yardımcı olacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, ‘’İşletmelerimiz isterse onlara ABD’de profesyonel bir satış elemanı tahsis edeceğiz. Bu profesyoneller Türk ürünlerinin satılması için tüm ABD’yi dolaşacak” dedi.

Hisarcıklıoğlu, 2,1 trilyon dolarlık ithalatı olan ABD’nin Kanada ve Meksika gibi ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde büyük pazarlara erişim imkanı olduğunu da vurguladı.

Türkiye’nin Şikago Başkonsolosu Engin Türesin de merkezin, kentteki O’Hare Havaalanı’na sadece 1 kilometre mesafede olduğuna dikkat çekti.

8800 metrekare depo alanına ve 1500 metrekare ofis alanına sahip merkez, aynı anda 50 firmaya hizmet kapasitesine sahip.

TOBB, bundan sonraki ticaret merkezlerini Çin, Hindistan ve Brezilya’da açmayı hedefliyor.

