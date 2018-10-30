TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi

KIRIKKALE (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine ilişkin, "Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, çalışma alanımız olacak." dedi.

Akar, TOBB'un MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nda düzenlediği Türkiye Savunma Sanayi Meclisinin 38. toplantısında, Türkiye'nin yakın coğrafyasında çeşitli sıkıntıların olduğunu, bunlara duyarsız kalınamayacağını belirtti.

İdlib'de gelinen sürece değinen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonucu Soçi'de mutabakat imzalandığını hatırlattı.

Mutabakatla bir çözüm üretildiğini anımsatan Bakan Akar, "Bunun sonunda 15-20 kilometrelik bir koridor, koridordaki radikaller ve silahların çıkartılması söz konusu oldu. Ortak devriye olacak. Dolayısıyla burada huzur ortamı olacak ve 3,5 milyon insanın orada kalması sağlanacak." diye konuştu.

Akar, mutabakatla önemli bir insani krizin önüne geçildiğini ifade ederek, "Şu anda orada yüzde 90-95 oranında ateşkes sağlanmış durumda ama zaman zaman yine rejimin yaptığı bazı ihlaller var. Onları da Rus muhataplarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle ikaz ediyoruz, ateşkesin sağlanması, sürdürülmesi için." değerlendirmesinde bulundu.