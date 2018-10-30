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TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 16:04 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (1) "(Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri) Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, çalışma alanımız olacak" - "(Münbiç'te ABD ile ortak devriye) Eğitim süreci tamamlandı, bugün yarın da müşterek devriye başlayacak"

KIRIKKALE (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine ilişkin, "Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, çalışma alanımız olacak." dedi.

Akar, TOBB'un MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nda düzenlediği Türkiye Savunma Sanayi Meclisinin 38. toplantısında, Türkiye'nin yakın coğrafyasında çeşitli sıkıntıların olduğunu, bunlara duyarsız kalınamayacağını belirtti.

İdlib'de gelinen sürece değinen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonucu Soçi'de mutabakat imzalandığını hatırlattı.

Mutabakatla bir çözüm üretildiğini anımsatan Bakan Akar, "Bunun sonunda 15-20 kilometrelik bir koridor, koridordaki radikaller ve silahların çıkartılması söz konusu oldu. Ortak devriye olacak. Dolayısıyla burada huzur ortamı olacak ve 3,5 milyon insanın orada kalması sağlanacak." diye konuştu.

Akar, mutabakatla önemli bir insani krizin önüne geçildiğini ifade ederek, "Şu anda orada yüzde 90-95 oranında ateşkes sağlanmış durumda ama zaman zaman yine rejimin yaptığı bazı ihlaller var. Onları da Rus muhataplarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle ikaz ediyoruz, ateşkesin sağlanması, sürdürülmesi için." değerlendirmesinde bulundu.

Münbiç'te de daha önce verilen sözlerin bulunduğunu, bunların yerine getirilmediğini hatırlatan Bakan Akar, daha sonra hazırlanan yol haritası olduğunu söyledi.

Akar, ekim ayına kadar münferit devriyelerin olduğunu belirterek, "Daha sonra bir eğitim süreci geçti. Eğitim süreci tamamlandı, bugün yarın da müşterek devriye başlayacak. Bunun sonunda YPG'nin çekilmesi, çekildikten sonra Münbiç'teki ağır silahların toplanması ve sonunda da gerçek Münbiçlilerin, Münbiç'in yönetimine hakim olması. Yapılan plan, yol haritası bu. Bu istikamette ilerliyoruz, devam ediyoruz. Daha sonra tabii Fırat'ın doğusunun temizlenmesi söz konusu olacak. Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, çalışma alanımız olacak." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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