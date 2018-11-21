TOBB ve meslek kuruluşları kanunlarında değişiklik teklifi

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, siyasetin önündeki barikatların kaldırılması gerektiğini belirterek, "Oda ve meslek grupları yönetici ve üyelerinin siyasete girmesinde varsa eğer birtakım barikatlar, bizim bunları kaldırmamız lazım. Bu arkadaşları siyasete özendirmemiz gerekir." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda Değişiklik Yapan Teklifin 2. maddesi üzerine gruplar adına konuşmalar tamamlandı.

Teklif üzerine İYİ Parti adına söz alan Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, hükümeti eleştirerek, "Birlik, beraberlik ve ülke çıkarlarına örgütlenmiş bir kurumun başkan ve üyelerini siyasete çekmek istiyorsunuz. Siyasetten bu kadar mı tıkandınız ki gözünüzü bunlara diktiniz? Birlik, oda, borsa, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin siyasallaştırılmasıyla bu kurumları politikaya sokarak mensuplarının birbiriyle ve halkla olan ilişkilerini bozacaksınız." diye konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise parti olarak kanun teklifini destelediklerini dile getirdi.