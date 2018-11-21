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TOBB ve meslek kuruluşları kanunlarında değişiklik teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 02:16 | Son Güncelleme

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır: - "Oda ve meslek grupları yönetici ve üyelerinin siyasete girmesinde varsa eğer birtakım barikatlar, bizim bunları kaldırmamız lazım. Bu arkadaşları siyasete özendirmemiz gerekir"

TOBB ve meslek kuruluşları kanunlarında değişiklik teklifi

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, siyasetin önündeki barikatların kaldırılması gerektiğini belirterek, "Oda ve meslek grupları yönetici ve üyelerinin siyasete girmesinde varsa eğer birtakım barikatlar, bizim bunları kaldırmamız lazım. Bu arkadaşları siyasete özendirmemiz gerekir." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda Değişiklik Yapan Teklifin 2. maddesi üzerine gruplar adına konuşmalar tamamlandı.

Teklif üzerine İYİ Parti adına söz alan Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, hükümeti eleştirerek, "Birlik, beraberlik ve ülke çıkarlarına örgütlenmiş bir kurumun başkan ve üyelerini siyasete çekmek istiyorsunuz. Siyasetten bu kadar mı tıkandınız ki gözünüzü bunlara diktiniz? Birlik, oda, borsa, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin siyasallaştırılmasıyla bu kurumları politikaya sokarak mensuplarının birbiriyle ve halkla olan ilişkilerini bozacaksınız." diye konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise parti olarak kanun teklifini destelediklerini dile getirdi.

Sedef, "Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanun teklifini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Seçilme hakkının demokrasinin bir gereği olduğunu, resmi kurumlarda çalışan memur kardeşlerimize verilen bu hakkın meslek kuruluşlarına da tanımasının gerekliliğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Grubu adına söz alan Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise teklifin ya tümüyle geri çekilmesi gerektiği ya da gözden geçirilerek kapsamının genişletilmesi gerektiğini öne sürdü.

Siyasetin önündeki engellerin kaldırılmasına dikkati çeken AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ise şunları kaydetti:

"Oda ve meslek grupları yönetici ve üyelerinin siyasete girmesinde varsa eğer birtakım barikatlar, bizim bunları kaldırmamız lazım. Bu arkadaşları siyasete özendirmemiz gerekir. Bu insanların siyasetin önünde şu veya bu şekilde bir engeli görmemesi lazım. Dolayısıyla siyasete girmelerinde bir engel yok ise neden seçilemedikleri zaman geriye dönemesinler? Bunun önündeki engel varsa biz bunu kaldırmak istiyoruz."

- Kabul edilen ilk madde

Kabul edilen ilk maddeye göre, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan TOBB başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilecek.

Göreve dönüşler en geç Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde olacak. Bu süreçte, bu kişiler yerine seçim yapılmayacak, yönetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üye çağrılacak. Birlik başkanı ile oda veya borsa yönetim kurulu başkanının eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan yardımcısı, onun yokluğunda ise en yaşlı üye geçici olarak başkanlık görevini yürütecek.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, verilen aranın ardından komisyonun yerinde olmaması nedeniyle bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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