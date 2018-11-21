HABER

TOBB ve meslek kuruluşları kanunlarında değişiklik teklifi Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 22:06 | Son Güncelleme

Teklifin görüşmeleri, CHP ile MHP ve AK Parti arasında yaşanan tartışmalar eşliğinde sürüyor

TBMM Genel Kurulunda, milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine olanak tanıyan kanun teklifinin görüşmeleri, CHP ile MHP ve AK Parti arasında yaşanan tartışmalar eşliğinde devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin görüşmeleri sırasında, yerinden söz alarak, Cumhurbaşkanı Danışmanı Sümeyra Merve Kılınç'a ait olduğu iddia edilen bir kartviziti AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a göstererek, konu hakkında bilgi istedi.

Turan, sosyal medyadan, trollerle, anlık kararlarla, kaynağı olmayan bilgilerle muhalefet yapmaya çalışmanın, 90 yıldan beri CHP'yi bir yere taşımayan anlayışı gösterdiğini söyledi.

İddia edilen kartvizite ilişkin Sümeyra Merve Kılınç'ın açıklama yaparak, bunun doğru olmadığını anlattığını aktaran Turan, "Bunun için burada gündem yapmak, Meclisin vaktini almak doğru değil. Çok araştırmaya, MİT'ten, emniyetten bilgiye gerek yok, kendi hesabında hanımefendi ifade etmiş. Bizden sonra en çok oyu olan bir partinin bu hale düşmesini doğru bulmuyorum. Daha ciddi muhalefet bekliyoruz." diye konuştu.

Görüşmeler esnasında AK Parti ve İYİ Parti'nin kısaltmaları üzerinde de tartışmalar yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in, AK Parti için "AKP" demesi, AK Partili milletvekillerince tepkiyle karşılandı. Özel, bunun üzerine, İYİ Parti'nin kısaltmasının da "İP" olmadığını, kendi partisi için "CEHAPE" denmesinin yanlış olduğunu belirtti.

-"Bize değil, AK Parti'ye söyle"

Teklifin 4. maddesinde üzerinde verilen önerge üzerine söz alan MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin bir an önce Genel Kurulda ele alınmasını istedi.

Yönter, konuşmasını yaparken, CHP'li milletvekillerinin "Biz destekliyoruz, bize doğru değil, AK Parti'ye söyle" şeklinde laf atmaları üzerine, tartışma çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, siyasetin öncelik belirleme işi olduğunu ifade ederek, "Ortağınızın önceliği saray harcamaları ise uzman çavuşlara sıra gelmez." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 16 yıldır vatandaşların yaşam standardı, çalışanların sosyal hakları itibarıyla gelinen noktanın ortada olduğunu belirterek, "Millet bunu biliyor. Grubumuzla ilgili ağzımızdan çıkanlar senettir ve bunların gereklerini aşama aşama yerine getiriyoruz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, önümüzdeki dönemde uzlaşmayla uzman çavuşların sorunlarının çözüleceğini kuvvetle ümit ettiğini dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, kimden geldiğine bakmaksızın milletin hayrına gördükleri tüm tekliflere olumlu yaklaşacaklarını söyledi. Ağıralioğlu, "Kim tarafından geldiği değil, gelenin ne olduğu ile ilgiliyiz." diye konuştu.

MHP'li Yönter, bu tartışmaların en çok uzman çavuşlara zarar verdiğini, konuşmasını tüm milletvekillerine yönelik yaptığını, uzlaşmayla bu sorunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP'li Özel, "Emeklilikte yaşa takılarlar, uzman çavuşların sorunları, fındık üreticilerinin sorunları, bunların hepsi milletin beklentisidir. 'Ona bu parti karşı, bu onu destekliyor oy vermem' yaklaşımlarının millette karşılığı yoktur. Üç hafta önce 'haftaya fındık ile ilgili araştırma komisyonunu kuracağız' dediniz. Milletin aklıyla oynamanın bedelini kimden tahsil edeceğiz? Önce bu sözünüzü tutun sonra başka sözler verin." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP'nin kendi gündemine hakim olduğunu belirterek, "MHP'nin duruşuna, tutumuna, söylemine, politikalarına, siyasi ilişkilerine müdahale edip karışmayın. Bundan siyasi nemalar elde etme gayreti beyhudedir. Herkes kendi partisine baksın." değerlendirmesini yaptı.

Akçay, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili komisyona havale edecek bir husus bulunmadığını ifade etti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, uzman çavuşlarla ilgili tartışmayı kastederek, "Bu olay üzerinden siyaset ve oy hesabı yapmak utanç verici." dedi. İtirazlar üzerine Adan, sözleriyle hiçbir grubu kastetmediğini söyledi.

Bu sırada MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile CHP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Enginyurt'u, milletvekili arkadaşları yatıştırdı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'nin, ülkede ne kadar sorun varsa birinci elden bunları değerlendirme ve tartışma imkanına sahip olduğunu ifade etti.

Fındık ile ilgili "Hükümet, bakanlık ve grup olarak biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Neticeye göre bir araya gelir bir araştırma komisyonu kurarız" dediğini anımsatan Özkan, bir hafta geçmeden destekleriyle birlikte fındık için kilogram fiyatının 16,5 lira olarak açıklandığını hatırlattı.

Tartışmaların sürmesi üzerine, TBMM Başkanvekili Adan, birleşime ara verdi.

PARTNERMemurluktan istifa etti, televizyona geçtiMemurluktan istifa etti, televizyona geçti
Ömer Çelik:Cumhur ittifakının yerel seçimdeki işbirliği arayışında memnuniyet verici bir noktadayız Ömer Çelik:Cumhur ittifakının yerel seçimdeki işbirliği arayışında memnuniyet verici bir noktadayız 
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cahit Özkan CHP emeklilikte yaşa takılalanlar fındık araştırma komisyonu genel kurul İzzet Ulvi Yönter MHP tartışma TOBB Uzman Çavuş

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

İYİ Parti’den ittifak açıklaması: Temel ilkelerde anlaşmaya vardık

İYİ Parti’den ittifak açıklaması: Temel ilkelerde anlaşmaya vardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.