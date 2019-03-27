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TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı: "346 bin ilave istihdam sağladık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 09:17 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, istihdam seferberliği 2019 kampanyasında 346 bin ek istihdam sağlandığını açıkladı.21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlatan Özer Matlı, "Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, iki hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı: "346 bin ilave istihdam sağladık"

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, istihdam seferberliği 2019 kampanyasında 346 bin ek istihdam sağlandığını açıkladı.
21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlatan Özer Matlı, "Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, iki hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Burası Türkiye, burada iş var sloganıyla başlatılan istihdam seferberliği 2019 kampanyası, iş dünyamıza ve girişimcilerimize tarihi 8 farklı teşvik sunuyor” dedi.
"İstihdam sözü aldık"
Matlı, “17 ilde yaptığımız 18 farklı teşvik ve son çıkan 8 farklı teşvikle ilgili sunumlar gerçekleştirdik. İstihdam seferberliğiyle ilgili cumhurbaşkanımıza bir sözümüz vardı. Bütün meslek üyesi olan arkadaşlarımız, bu sürece destek verme anlamında asgari işçi alma yönünde taahhütte bulundu. İş dünyasının bu işe sahip çıkmasıyla beraber ekonominin çarkları tekrar canlanacak. Yine yüzde 7‘li büyüme hızına kavuşacağımıza inanıyoruz. Burada iş var, burada aş var, burada gelecek var” dedi.
"346 bin ilave istihdam sağladık"
Matlı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptığımız projeler kapsamında İznik’ten Karacabey’e, M. Kemalpaşa’ya kadar bütün ilçelerimizi dolaştık. İşverenler, oda başkanları, borsa başkanları ile yaptığımız toplantılar sonucu, ülkenin birlik beraberliği noktasında, ülkenin kalkınması noktasında bütün iş dünyası sağduyulu davranıyor. Şubat ayından itibaren Türkiye çapında 346 bin ilave istihdam sağlamış durumdayız. Fakat bu rakam yeterli değil, daha da çok çalışacağız. İnanıyoruz ki geçen sene yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan yeni bir başarı hikayesi yazarak çıkacağız. Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşıyacak. 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfırdır”.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı:

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