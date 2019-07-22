İSTANBUL (AA) - Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, vatandaşları sahte vale konusunda uyardı.

Bakırtaş, yaptığı yazılı açıklamada, valelerin kurumsal vale firmalarına bağlı olarak çalışması gerektiğini belirterek, vatandaşların araçlarını valelere teslim ederken dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Sahte valelerin genellikle caddelerde ve sokaklarda gelişigüzel kendilerine göre rant sağladıklarını anlatan Bakırtaş, bu kişilerin, kurumsal firmalarda çalışmayan, kimlik kartı olmayan, kasa fişi vermeyen ve tek tip giyinmeyen "değnekçiler" olduğunu ifade etti.

Vale hizmetini layıkıyla yerine getiren vale görevlilerinin kurumsal firmalara bağlı çalıştıklarını dile getiren Bakırtaş, şunları kaydetti:

"Vergi mükellefi olduklarını gösteren kasa fişinizi verirler. Yakalarındaki kimlik kartından hangi firmada çalıştıklarını anlayabilirsiniz. Kılık kıyafetleri ve müşteri ile olan diyalogları düzgündür. Çünkü kurumsal firmalarda çalışan valeler periyodik olarak öfke kontrolü, stres yönetimi, etkili iletişim gibi eğitimlerden geçerler. Bu firmalarda araçlarınız vale hizmeti boyunca sigorta altındadır."