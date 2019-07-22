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TOBFED'den "sahte vale" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:22 | Son Güncelleme

TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş: - "Sahte valeler, kurumsal firmalarda çalışmayan, kimlik kartı olmayan, kasa fişi vermeyen ve tek tip giyinmeyen değnekçilerdir" -"Vale mesleğindeki düzensizliğin ortadan kalkması için emniyet ve maliye birimlerinin denetimlerini artırması gerekiyor. Özellikle lüks mekanların olduğu caddelerde bu iş yasa dışı bir biçimde ve kontrolsüz yapılmaktadır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, vatandaşları sahte vale konusunda uyardı.

Bakırtaş, yaptığı yazılı açıklamada, valelerin kurumsal vale firmalarına bağlı olarak çalışması gerektiğini belirterek, vatandaşların araçlarını valelere teslim ederken dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Sahte valelerin genellikle caddelerde ve sokaklarda gelişigüzel kendilerine göre rant sağladıklarını anlatan Bakırtaş, bu kişilerin, kurumsal firmalarda çalışmayan, kimlik kartı olmayan, kasa fişi vermeyen ve tek tip giyinmeyen "değnekçiler" olduğunu ifade etti.

Vale hizmetini layıkıyla yerine getiren vale görevlilerinin kurumsal firmalara bağlı çalıştıklarını dile getiren Bakırtaş, şunları kaydetti:

"Vergi mükellefi olduklarını gösteren kasa fişinizi verirler. Yakalarındaki kimlik kartından hangi firmada çalıştıklarını anlayabilirsiniz. Kılık kıyafetleri ve müşteri ile olan diyalogları düzgündür. Çünkü kurumsal firmalarda çalışan valeler periyodik olarak öfke kontrolü, stres yönetimi, etkili iletişim gibi eğitimlerden geçerler. Bu firmalarda araçlarınız vale hizmeti boyunca sigorta altındadır."

Bakırtaş, vale mesleğinin kurumsal ve güvenilir bir yapıya kavuşması için mücadele ettiklerini belirterek, TOBFED bünyesinde faaliyet gösteren Tüm Vale Şirketleri ve Çalışanları Derneği (TOVDER) ile vale mesleğinin meslek standartlarını belirlediklerini ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye hazırlandıklarını ifade etti.

Vale mesleğindeki düzensizliğin ortadan kalkması için emniyet ve maliye birimlerinin denetimlerini artırmasının önemine işaret eden Bakırtaş, "Özellikle lüks mekanların olduğu caddelerde bu iş yasa dışı bir biçimde ve kontrolsüz yapılmaktadır. Bazı caddelerde, bazı mekanlarda bu işi mafya haline getirmişler. Müşteri aracını verse bir dert, vermezse başka bir dert. İşletmecilerin bu konuda kimlerle çalıştığına dikkat etmesi gerekiyor. Müşterinin aracına işletmede olduğu sürece bir zarar gelirse bunun maliyetini ve cezai bedelini işletmeci de üstlenmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
- TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş sahte vale

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